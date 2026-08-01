Piden la cabeza de Infantino: el durísimo comunicado de la UEFA que nadie vio venir

La UEFA ha acogido con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial y reclama que "rindan cuentas" los responsables de "planes secretos, que se tramitan por la vía rápida". En un comunicado difundido este sábado, la UEFA apuntó que en los próximos días y semanas, trabajará con sus federaciones "y en estrecha colaboración con otras confederaciones, para reflexionar sobre cómo ha ocurrido esto y elaborar un plan que garantice que no vuelva a suceder" y que "esa revisión debe ser exhaustiva y profunda".

"No debe descartarse ninguna opción. La actual dirección de la FIFA no sólo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol. No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, [ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas]", añadió. Horas después de que la FIFA anunciara oficialmente que desiste de su intención de crear una filial para comercializar sus competiciones, entre ellas la Copa del Mundo, la UEFA destacó que "la propuesta fue rechazada por unanimidad" por las federaciones nacionales europeas "y por muchas otras federaciones y confederaciones de todo el mundo, independientemente de su tamaño, cuya misión es proteger el fútbol". "La UEFA agradece a todos los aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones que se opusieron a esta iniciativa, así como a los numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas que han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta", señaló en su texto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Infantino no ha cumplido las promesas que hizo al ser elegido en 2016

También recordó y reprodujo las palabras de Gianni Infantino cuando solicitó la confianza y los votos de las federaciones miembro de la FIFA para ser elegido presidente en 2016. "'Por supuesto que debemos ser transparentes. Así he sido durante los últimos 15 años de mi vida en la UEFA. Tendrán que desempeñar un papel cada día en la vida de la FIFA', antes de decir a las partes interesadas allí reunidas: 'El dinero de la FIFA es su dinero. No es el dinero del presidente de la FIFA. Es su dinero. Ustedes son las federaciones nacionales y el dinero de la FIFA debe servir para el desarrollo del fútbol y para nada más'. "En ambas promesas, no ha cumplido. El acuerdo cutre, urdido a puerta cerrada y opaco que ideó e intentó imponer fue todo menos transparente. Y con unas reservas que superan los 5.000 millones de dólares, tampoco ha utilizado el dinero de las federaciones en beneficio del fútbol", agregó. La UEFA anunció que "comenzará a trabajar de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo y de todos los ámbitos del fútbol para proponer una nueva forma de distribuir los recursos a través del programa 'FIFA Forward' ya existente".