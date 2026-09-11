Cristóbal Soria sufre accidente en Costa Rica: esto se informa sobre su estado

El reconocido periodista deportivo español Cristóbal Soria vivió un momento de preocupación durante su estadía en Costa Rica, luego de sufrir un accidente mientras realizaba una actividad de rafting en la zona de Turrialba.
El panelista del popular programa español El Chiringuito se encuentra de visita en territorio costarricense como uno de los invitados del espacio Planeta Calleja, conducido por el reconocido creador de contenido Jesús Calleja. Durante su recorrido por el país, Soria ha compartido diferentes momentos de su experiencia a través de sus redes sociales.
Sin embargo, la aventura tuvo un inesperado incidente cuando el comunicador habría sufrido una caída durante la actividad acuática. De acuerdo con información divulgada por el periodista costarricense Maynor Solano, el golpe habría sido fuerte y se produjo directamente en el rostro.
SU ESTADO DE SALUD
Tras el accidente, el integrante de El Chiringuito tuvo que ser trasladado hasta una clínica para recibir atención médica y someterse a una valoración. La situación generó preocupación debido a la naturaleza del golpe, aunque posteriormente trascendió que el español se encontraba fuera de peligro.
Cristóbal Soria es ampliamente conocido por su participación como panelista en El Chiringuito, además de su trayectoria como periodista deportivo. En el reconocido programa español se ha caracterizado por sus opiniones y debates sobre diferentes temas relacionados con el fútbol internacional.
VISITA EN COSTA RICA
Asimismo, Soria ha ganado notoriedad por su respaldo y admiración hacia el argentino Lionel Messi, una de las figuras que más ha defendido durante sus intervenciones televisivas. Ahora, mientras disfruta de su visita a Costa Rica para participar en Planeta Calleja, el periodista deberá recuperarse del accidente sufrido durante su experiencia de rafting en Turrialba.