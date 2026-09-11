Cristóbal Soria sufre accidente en Costa Rica: esto se informa sobre su estado

El reconocido periodista deportivo español Cristóbal Soria vivió un momento de preocupación durante su estadía en Costa Rica, luego de sufrir un accidente mientras realizaba una actividad de rafting en la zona de Turrialba.

El panelista del popular programa español El Chiringuito se encuentra de visita en territorio costarricense como uno de los invitados del espacio Planeta Calleja, conducido por el reconocido creador de contenido Jesús Calleja. Durante su recorrido por el país, Soria ha compartido diferentes momentos de su experiencia a través de sus redes sociales.