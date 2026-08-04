Cumbre en la FIFA: Infantino llama a reunión a sus máximos dirigentes

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha convocado a los altos cargos del organismo que dirige a una reunión en Rabat este miércoles por la crisis generada por su fracasada intención de crear una filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo, según informa Sky Sports. Según ese medio, Infantino ha convocado la reunión después de que se viera obligado a retirar su plan de crear 'FIFA Forward Enterprise (FFE)', una empresa encargada de gestionar los aspectos comerciales y operativos de los torneos de la FIFA. El pasado viernes Infantino anunció que la entidad desiste de su intención de crear dicha filial para comercializar la fase final de la Copa del Mundo.

"Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente", afirmó la FIFA en una nota de prensa. Dos días antes, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El proyecto recibió al día siguiente un varapalo con la negativa de la UEFA -donde hacen vida los ganadores de 13 de las Copas del Mundo disputadas desde 1930-, que alertó que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA si la propuesta se mantenía.