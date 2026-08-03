Infantino recibe duro golpe: el primer país que retiró el apoyo a su reelección

Gianni Infantino empieza a sufrir las primeras consecuencias del proyecto caído que había impulsado para que la FIFA abriera parte de su negocio a inversores privados externos. Este lunes, la Federación de Gales se ha convertido en la primera en retirar de forma pública su apoyo al presidente de la FIFA, después de que presentase un plan para vender participaciones del Mundial a entes privados.

A través de un comunicado, la entidad confirma rotundamente que retira su apoyo a Infantino de cara a la reelección para el ciclo 2027-2031. "Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", expresó la federación galesa. El pasado miércoles, Infantino anunció su propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como la Copa del Mundo, su principal producto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE