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Estados Unidos tomó una decisión final con Pochettino tras el Mundial

La Federación estadounidense confirmó que el técnico argentino seguirá en el cargo hasta la próxima Copa del Mundo.

Estados Unidos tomó una decisión final con Pochettino tras el Mundial

Mauricio Pochettino seguirá dirigiendo a la selección de Estados Unidos de cara al Mundial 2030.

03 de agosto de 2026 a las 16:08

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció este lunes la renovación del contrato del seleccionador Mauricio Pochettino hasta 2030, asegurando la continuidad del técnico argentino hasta el próximo Mundial 2030.

La extensión llega casi un mes después de que la coanfitriona de la última Copa del Mundo fuera eliminada en octavos de final ante Bélgica tras caer por 1-4.

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Estados Unidos transmitió muy buenas sensaciones en la primera fase, que le permitieron acabar como líder de su grupo por tercera vez en la historia, y ganó su primera eliminatoria mundialista desde 2002, tras un 2-0 contra Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final.

No obstante, la abultada derrota en octavos dejó un mal sabor de boca. "Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades", informó en un comunicado la federación.

Sobre Pochettino, resaltó la labor que está haciendo por desarrollar a futbolistas jóvenes "y crear una sólida cantera de talentos para la selección".

De cumplir el nuevo contrato, el técnico argentino dirigirá a la selección estadounidense en la Copa Oro 2027 y 2029, antes de tener un nuevo intento en el Mundial de España, Marruecos y Portugal.

Pochettino llegó al banquillo de Estados Unidos en septiembre de 2024. Clasificado automáticamente al Mundial como coanfitrión, su primera prueba de fuego fue la Liga de Naciones 2024, en la que cayó en semifinales contra Panamá y en el partido por el tercer puesto frente a Canadá.

Un año después, la selección estadounidense perdió como local la final de la Copa Oro contra México.

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Agencia EFE
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