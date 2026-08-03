Estados Unidos tomó una decisión final con Pochettino tras el Mundial

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció este lunes la renovación del contrato del seleccionador Mauricio Pochettino hasta 2030, asegurando la continuidad del técnico argentino hasta el próximo Mundial 2030. La extensión llega casi un mes después de que la coanfitriona de la última Copa del Mundo fuera eliminada en octavos de final ante Bélgica tras caer por 1-4.

Estados Unidos transmitió muy buenas sensaciones en la primera fase, que le permitieron acabar como líder de su grupo por tercera vez en la historia, y ganó su primera eliminatoria mundialista desde 2002, tras un 2-0 contra Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final. No obstante, la abultada derrota en octavos dejó un mal sabor de boca. "Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos y lograr que el fútbol se convierta en el deporte más practicado en todas las comunidades", informó en un comunicado la federación. Sobre Pochettino, resaltó la labor que está haciendo por desarrollar a futbolistas jóvenes "y crear una sólida cantera de talentos para la selección". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE