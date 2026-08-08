¿De qué murió Jorge, papá de Lionel Messi? Esto se sabe de la enfermedad

El mundo del deporte atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la partida de Jorge Messi, padre y representante del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. El empresario murió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto de 2026, a los 68 años de edad. El fallecimiento se produjo exactamente a las 2:00 de la mañana en las instalaciones del Sanatorio Centro, ubicado en la ciudad de Rosario, donde permanecía internado atravesando un delicado estado de salud. La triste noticia fue comunicada a la opinión pública a través de un documento formal firmado por el director médico de la institución, el Dr. Carlos Mackey.





¿De qué murió Jorge Messi?

Respecto a las causas de su muerte, los médicos explicaron que el empresario falleció a raíz de complicaciones de salud derivadas de una larga enfermedad que venía combatiendo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, no hay un diagnóstico médico exacto ni una causa puntual que se haya hecho pública formalmente. El propio centro de salud aclaró que no entregará detalles adicionales sobre su historial clínico para respetar la privacidad de la familia Messi y cumplir con las leyes sobre la protección de datos personales de los pacientes. A pesar del hermetismo familiar, distintos medios de comunicación de Argentina señalaron que en sus últimos meses sufría problemas cardíacos y neurológicos.



Tras conocerse la triste novedad, la institución médica expresó rápidamente sus más sinceras condolencias para la esposa, los hijos y todos los allegados al entorno del futbolista argentino.

A su vez, clubes, atletas y fanáticos del fútbol de diferentes partes del mundo han comenzado a enviar mensajes de apoyo hacia la familia Messi, recordando el rol fundamental que tuvo Jorge al acompañar y guiar la carrera de su hijo desde sus primeros pasos en el deporte.