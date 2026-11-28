El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció este sábado su retiro del fútbol, tras la final de la Copa Libertadores en la que el brasileño Palmeiras derrotó al argentino Estudiantes de La Plata. "Me voy feliz de haber competido hasta el último día", dijo Muslera en declaraciones consignadas por el canal ESPN al cierre del partido.

Este sábado, Palmeiras derrotó a Estudiantes de la Plata en el estadio Centenario de Montevideo y de esa forma conquistó la cuarta Libertadores de su historia. Si bien el arquero de 40 años dijo sentir "mucha amargura" por el resultado, manifestó satisfacción por el desempeño del equipo a lo largo del torneo y celebró que Estudiantes haya competido en su casa.

"Me voy muy feliz, es un cierre de carrera espectacular, más allá del resultado, esto es parte del fútbol", dijo Muslera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Al ser consultado sobre si esto representa su retiro definitivo del fútbol, Muslera afirmó que sí y que esta es una decisión que ya manifestó a la directiva del club y que fue este mismo sábado que se despidió de cada uno de sus compañeros

PALABRAS DE MUSLERA TRAS PERDER LA FINAL DE LA LIBERTADORES