Francia toma muy en serio a Paraguay tras su golpe a Alemania en el Mundial 2026

Francia llega a los octavos de final del Mundial 2026 sin subestimar a Paraguay. El cuerpo técnico y las principales figuras del combinado galo reconocieron abiertamente que la Albirroja se presenta como un rival mucho más peligroso de lo que su condición de sorpresa sugería.

El golpe de Paraguay que puso en alerta a FranciaParaguay dejó fuera del torneo a Alemania en los dieciseisavos de final. El resultado se resolvió en la tanda de penales, por 4-3, tras un empate 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. Esa eliminación cambió por completo la lectura que Francia hacía de su próximo rival.

El seleccionador Didier Deschamps fue claro al valorar a Paraguay antes del cruce. "Ellos mostraron que son un equipo que hay que tomar en serio. Luego está ese ADN sudamericano, donde se pelea en los duelos y también tienen buenos jugadores", declaró en la rueda de prensa previa.

El técnico insistió en que su equipo llega como favorito. Pero también dejó claro que no hay margen para la relajación ante un rival que ha demostrado carácter en el momento decisivo.

Kylian Mbappé, autor de un doblete en el 3-0 ante Suecia que llevó a Francia a esta ronda, coincidió con esa lectura. "Han demostrado que son un equipo al que hay que tomar en serio, vencieron a Alemania", afirmó el delantero.

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Mbappé acumula seis goles en el torneo y sigue entre los máximos candidatos a la Bota de Oro, algo que no le impide reconocer el peligro paraguayo. Para las apuestas ganador mundial 2026, este cruce concentra buena parte de la atención de la ronda de octavos.

Cuándo y dónde se juega Francia contra Paraguay

El partido se disputará el sábado 4 de julio en el Estadio Filadelfia (Lincoln Financial Field), en Pensilvania, con inicio previsto a las 16:00 horas locales. Será el ganador de este cruce quien avance a cuartos de final frente al vencedor de Canadá y Marruecos.

Francia llega tras terminar primera de su grupo con puntaje ideal, un dato que confirma su condición de candidata seria al título. Paraguay, por su parte, se clasificó como uno de los mejores terceros de su grupo, por detrás de Estados Unidos y Australia.

Quien quiera profundizar en las apuestas Paraguay - Francia encontrará un cruce con dos historias muy distintas detrás, pero con un desenlace igualmente incierto sobre el papel.

El objetivo histórico de la Albirroja en el Mundial

Para Paraguay, este partido representa una oportunidad histórica. Su única presencia en cuartos de final se remonta a Sudáfrica 2010, cuando cayó 1-0 ante una España que terminaría siendo campeona.

Desde entonces, la selección dirigida ahora por Gustavo Alfaro no había vuelto a acercarse a esta instancia. Son 16 años de sequía en fases decisivas que el equipo busca romper esta misma semana.

Francia, mientras tanto, buscará meterse entre los ocho mejores por tercera vez consecutiva. Solo unas pocas selecciones pueden presumir esa regularidad en la era moderna del torneo, y Deschamps sabe que mantenerla exige respeto absoluto a cualquier rival.

La combinación de un equipo consolidado como candidato al título y una selección sudamericana crecida tras un resultado histórico deja un cruce con más incertidumbre de la que muchos anticipaban antes del sorteo.

El respeto mutuo entre ambos bancos así lo confirma. Deschamps ya vivió en carne propia lo que supone enfrentarse a una selección sudamericana "sin nada que perder" en instancias decisivas, y no piensa repetir errores de sobreconfianza que en mundiales anteriores han costado eliminaciones tempranas a favoritos de peso similar al francés.