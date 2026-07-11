Italia toma rotunda decisión tras sus fracasos y confía la Azzurri a Paolo Maldini

Paolo Maldini, leyenda del Milán y la selección italiana, será el nuevo director técnico de la federación de fútbol de su país, con Leonardo, también exjugador, campeón del Mundial con Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain, como asesor, según anunció este sábado el organismo.

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo, pensé que podría ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino a toda la cadena de las selecciones juveniles”, dijo el presidente del organismo, según recoge el comunicado.