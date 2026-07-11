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Italia toma rotunda decisión tras sus fracasos y confía la Azzurri a Paolo Maldini

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol. Tendrá de asesor al brasileño, Leonardo, campeón del Mundo en 1994

Italia toma rotunda decisión tras sus fracasos y confía la Azzurri a Paolo Maldini

El histórico Paolo Maldini, exjugador del Inter de Milán y Subcampeón del mundo en 1994, será el nuevo entrenador de la Selección de Italia.

 Foto cortesía: Azzurra
11 de julio de 2026 a las 15:59

Paolo Maldini, leyenda del Milán y la selección italiana, será el nuevo director técnico de la federación de fútbol de su país, con Leonardo, también exjugador, campeón del Mundial con Brasil y ex director deportivo del París Saint-Germain, como asesor, según anunció este sábado el organismo.

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo, pensé que podría ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino a toda la cadena de las selecciones juveniles”, dijo el presidente del organismo, según recoge el comunicado.

“En dos semanas hablamos de todos los proyectos, entramos en detalles y Paolo me dijo de inmediato que estaría encantado de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es muy exigente y desafiante. Estoy contento, porque tengo una profunda estima por Leonardo. Hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos de aquí a 2030 al próximo Mundial, pasando por la Eurocopa”, explicó Malagò.

Italia se quedó fuera del Mundial 2026 en la repesca europea con una derrota en los penaltis contra Bosnia. Esa decisión ha marcado un antes y un después luego de las enormes críticas al fútbol italiano.

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Agencia EFE
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