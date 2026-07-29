James Rodríguez tiene nuevo club tras el Mundial: ya aceptó condiciones

Tras un paso sin brillo por la Major League Soccer (MLS) y un Mundial 2026 flojo con la Selección Colombia, James Rodríguez parece haber encontrado un nuevo destino para la segunda mitad del año. Diversos medios como Bolavip reportan que el mediocampista de 35 años está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de las Águilas del América.
El interés por el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich nace por una petición del director técnico Guillermo Almada. Sin embargo, la directiva del conjunto azulcrema fue clara desde el inicio: el fichaje solo se concretará bajo condiciones muy específicas para proteger los intereses de la institución.
El contrato que James Rodríguez va a firmar con el América
A diferencia de los grandes acuerdos que solía firmar en el pasado, el América le ofreció al colombiano dos exigencias clave para cerrar el trato: Firmará únicamente por seis meses. Solo si muestra un rendimiento destacado en la cancha se evaluará una posible renovación.
James tuvo que bajarse el sueldo de forma significativa. No ganará los 6 millones de dólares que percibía en su anterior etapa con el Minnesota United.
El cuadro mexicano busca evitar un compromiso a largo plazo con un futbolista que en los últimos meses ha sumado muy poca actividad a nivel de clubes.
El camino de James Rodríguez en este 2026 no ha sido sencillo. Su etapa en el Minnesota United terminó antes de lo previsto, cuando en mayo resolvió su salida de mutuo acuerdo para enfocarse de lleno en la preparación del Mundial. En la MLS apenas llegó a disputar dos partidos.
Con la Selección Colombia fue titular en los 5 partidos que jugó su país en la Copa del Mundo, sumando más de 150 minutos. Pese a la confianza que le brindó el cuerpo técnico, el cucuteño firmó una actuación discreta y no logró aportar ningún gol ni asistencia.
Aun así, la vitrina mundialista y su peso histórico le alcanzaron para abrir una nueva puerta. Ahora, en el fútbol mexicano, James tendrá seis meses para demostrar que su zurda aún tiene talento suficiente para competir al máximo nivel.