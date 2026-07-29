James Rodríguez tiene nuevo club tras el Mundial: ya aceptó condiciones

Tras un paso sin brillo por la Major League Soccer (MLS) y un Mundial 2026 flojo con la Selección Colombia, James Rodríguez parece haber encontrado un nuevo destino para la segunda mitad del año. Diversos medios como Bolavip reportan que el mediocampista de 35 años está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de las Águilas del América. El interés por el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich nace por una petición del director técnico Guillermo Almada. Sin embargo, la directiva del conjunto azulcrema fue clara desde el inicio: el fichaje solo se concretará bajo condiciones muy específicas para proteger los intereses de la institución.





El contrato que James Rodríguez va a firmar con el América

A diferencia de los grandes acuerdos que solía firmar en el pasado, el América le ofreció al colombiano dos exigencias clave para cerrar el trato: Firmará únicamente por seis meses. Solo si muestra un rendimiento destacado en la cancha se evaluará una posible renovación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE James tuvo que bajarse el sueldo de forma significativa. No ganará los 6 millones de dólares que percibía en su anterior etapa con el Minnesota United. El cuadro mexicano busca evitar un compromiso a largo plazo con un futbolista que en los últimos meses ha sumado muy poca actividad a nivel de clubes. El camino de James Rodríguez en este 2026 no ha sido sencillo. Su etapa en el Minnesota United terminó antes de lo previsto, cuando en mayo resolvió su salida de mutuo acuerdo para enfocarse de lleno en la preparación del Mundial. En la MLS apenas llegó a disputar dos partidos.