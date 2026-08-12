Lamentable: futbolista argentino es detenido por ICE cuando iba a jugar un partido

El futbolista argentino Matías Alejandro Pourrain, jugador semiprofesional del Miami United, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos tras ser detenido por agentes migratorios cuando se dirigía a disputar un partido con su equipo. Puorrain se halla desde la semana pasada en el centro de detención del condado de Glades, en el estado de Florida, según información disponible en la página web del propio ICE, que no desvela la fecha ni los motivos de su arresto.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) informó de que la detención tuvo lugar el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y argumentó que el futbolista había sobrepasado el tiempo legal para permanecer en Estados Unidos que le concedía su visado. "El 12 de noviembre de 2019, Pourrain ingresó legalmente al país en el Aeropuerto Intercontinental de Atlanta, con permiso para permanecer seis meses. Decidió quedarse más allá del 11 de mayo de 2020, en violación de las leyes de nuestra nación", dijo el portavoz en declaraciones al medio 'Miami Herald'. El argentino, de 34 años, se encuentra en el centro de detención a la espera de ser deportado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En un comunicado, el Miami United de la United Premier Soccer League (UPSL) aseguró lamentar "profundamente" la detención de Pourrain, que se produjo cuando el equipo se disponía a tomar un vuelo a Los Ángeles para disputar las semifinales del campeonato. Este club del cuarto escalón del fútbol estadounidense agregó que está colaborando con todas las partes involucradas y que brindó asistencia legal al jugador y a su familia para resolver la situación de la mejor manera posible.