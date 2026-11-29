Los dirigidos por Hansi Flick llegaron a 39 puntos después de 14 jornadas, producto de 13 victorias y una derrota. Lamine Yamal, Dani Olmo y Raphinha (3) marcaron los goles del conjunto azulgrana, que aprovechó el tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja.

El FC Barcelona cumplió con su tarea este domingo y derrotó 5-1 al Deportivo La Coruña en condición de visitante, resultado que le permite consolidarse en lo más alto de la tabla de posiciones de LaLiga de España .

El equipo merengue cayó 2-1 ante el Alavés y se quedó con 33 unidades, seis menos que el Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid ocupa la segunda posición con 34 puntos, mientras que el Real Betis es cuarto con 27.

La Real Sociedad completa los primeros cinco puestos con 22 unidades, seguida por el Racing de Santander, que ocupa la sexta posición con 20 puntos. Athletic Club, Deportivo Alavés y Sevilla comparten 19 unidades y se ubican en la séptima, octava y novena casilla, respectivamente.

En la zona media de la clasificación aparecen Osasuna, décimo con 16 puntos; Villarreal, Espanyol y Deportivo de La Coruña, los tres con 15 unidades, mientras que Rayo Vallecano ocupa el decimocuarto lugar con la misma cantidad de puntos. Más abajo se encuentran Celta de Vigo y Valencia, ambos con 13 unidades, además del Levante y Getafe, que suman 12 puntos cada uno.

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En la parte baja, Elche ocupa la decimonovena posición con 11 unidades, mientras que Málaga atraviesa el peor momento de la clasificación y es último con apenas cinco puntos, después de 14 jornadas disputadas.