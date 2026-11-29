Deportivo La Coruña está enfrentandose al Barcelona en el Riazor por la fecha 14 de LaLiga de España.

El Barcelona recupera a su primera unidad para visitar el Estadio Abanca-Riazor, donde buscará encadenar su cuarta victoria en LaLiga EA Sports para consolidarse en el liderato ante un Deportivo cuya principal amenaza pasa por el acierto del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

Desde que perdiera su condición de invicto esta temporada, con dos tropiezos consecutivos ante el PSG en la Liga de Campeones y el Real Madrid, en la competición doméstica, en los últimos diez días de octubre, el Barcelona ha saldado con triunfos todos sus compromisos.

Un total de cinco partidos ganados (3 en LaLiga y 2 en Champions) que le han permitido recuperar la confianza, aunque con un fútbol menos brillante que cuando empezó la temporada y sus habituales dudas defensivas.

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La última de esas victorias llegó a 4.000 kilómetros hace tres días, en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), ante el novato Sabah (1-4), en lo que fue el desplazamiento más largo de la historia del Barcelona en Europa. Anthony Gordon hizo un doblete y Gabriel Jesus y Karim Adeyemi, dos suplentes habituales, cerraron la cuenta.

Y es que en Azerbaiyán, Hansi Flick pudo dar un respiro a varios de sus titulares. Lamine Yamal no viajó por una molestias leves en el tobillo derecho, Pau Cubarsí y Eric García se quedaron en el banquillo, Pedri únicamente jugó media parte, y Joao Cancelo y Raphinha participaron solo en la recta final del encuentro. Todos ellos serán de la partida en La Coruña.

Respecto a la lista de lesionados, Flick ha confirmado que el centrocampista Marc Bernal y el defensa Alejandro Balde no se han recuperado a tiempo de sus molestias y no viajarán, pero que sí que entrarán en la convocatoria el centrocampista Rodri Hernández y el defensa Andreas Christensen tras recibir el alta médica.

Tampoco estará el centrocampista Fermín López, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Villarreal. Dani Olmo ocupará su puesto en el once. Y Eric García regresará al eje de la zaga como pareja de Cubarsí para dar descanso a Gerard Martín, lo que provocaría que De Jong adelantase su posición como pareja de Pedri en el doble pivote.

Enfrente está el Deportivo, que con Aubameyang y el joven Nsongo Bil en la línea de ataque desafía el espectacular estado de forma del Barcelona, presionado en lo alto de la tabla por el frenético ritmo de puntuación del Real Madrid, que espera un pinchazo del líder en Riazor para asaltar el liderato.

El delantero gabonés es el máximo goleador del Dépor. Con la camiseta del Barcelona celebró 11 goles en la Liga 2021-22. En el presente curso, pese a perderse varios partidos por lesión, ya suma cinco con la blanquiazul.

El duelo también supondrá el reencuentro de Marc Casadó con el club de su vida. Será la primera vez que el exazulgrana se mida al Barcelona, en el que se formó y con el debutó en Primera, pero el centrocampista, que apunta al once, no es el único jugador con pasado blaugrana en la plantilla gallega.

Aubameyang, Adama Traoré, Altimira, Arnau Comas y Luismi Cruz también pasaron por la Masía, donde se formó el actual entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, como futbolista, llegando a jugar con el filial en Segunda.

El entrenador del Dépor devolverá el mando de la defensa al central uruguayo Josema Giménez, suplente frente al Alavés tras viajar con su selección. Formará junto a Miguel Loureiro, que ha aprovechado la baja del polaco Bright Ede para asentarse en el once.

Hidalgo debe decidir cómo reforzar la medular sin renunciar a las armas ofensivas que permitan romper la presión del equipo de Hansi Flick. Una opción puede ser juntar a Amatucci, Soriano y Casadó, dejando la línea de ataque para Yeremay, Aubameyang y Nsongo Bil.

La otra opción es que Casadó arranque en el banquillo, lo que permitiría a David Mella entrar en la banda derecha.