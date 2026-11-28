¡Sorpresota en LaLiga de España! Alavés ha hecho un partidazo en el Bernabeú y ha derrotado 2-1 al Real Madrid en la fecha 14 de LaLiga de España.



Con goles de Toni Martínez y Ángel Pérez, el Alavés ha sacado tres puntos de oro y sube al octavo puesto de LaLiga de España. Mientras que el equipo blanco sufre duro golpe en la tabla de posiciones.



Esta derrota hace que el Real Madrid baje al tercer lugar tras el triunfo del Atlético de Madrid, quienes escalan al segundo puesto con 34 unidades y los blancos se quedan con 33.

El que celebró y no jugó este sábado es el Barcelona que sigue en la cima con 36 puntos y con un partido menos que el Atlético y Real Madrid.



Los dirigidos por Hansi Flick jugarán mañana ante el Deportivo La Coruña y si logran un triunfo podrían alejarse a seis del equipo de Mourinho y a cinco del Cholo Simeone.