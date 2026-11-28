Hansi Flick atendió la rueda de prensa este sábado para analizar el partido de mañana contra el Deportivo de La Coruña en Riazor de la jornada 14 de LaLiga.
El técnico del Barcelona confirmó las dos bajas de su equipo, pero adelantó quiénes son los jugadores que volverán a la lista. También explica su enfado en Bakú y las citas de alta exigencia que tendrá luego ante el Atlético y Manchester City.
Rotaciones ante el Dépor
"Siempre he dicho que tenemos una enorme calidad en el equipo y es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. Tenemos que tener en cuenta a los lesionados, no es fácil. Gerard Martín siempre está jugando a un nivel muy alto , pero a veces también necesita descansar. Al resto de jugadores para nuestro estilo de juego o la manera cómo queremos jugar es importante que estén frescos y puedan demostrar la intensidad sobre el terreno de juego".
Marc Bernal
"No tiene una lesión de importancia. No está para este partido e igual tampoco para el Atlético".
Bajas y recuperados
"Bernal no está disponible y Balde queda fuera. Rodri, Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar".
De Jong como volante y defensor
"Frenkie ha hecho un gran trabajo como central. Todo el mundo sabe que su posición está en el centro del campo y nos puede aportar muchas cosas. Veremos el partido de mañana. Ahora hay que decidir los mejores para empezar y acabar. Hay que tener en cuenta el partido del miércoles".
No podrá contar con Fermín (sancionado dos partidos), pero sí con Dani Olmo
"Fermín estaba en un muy buen momento. Nos da mucho. Nos aportan cosas diferentes, pero ambos tienen una calidad enorme. Dani controla los tiempos, puede dar ese último pase y estoy muy contento que esté de vuelta. Fermín hace cosas imprevisibles, nos da muchas opciones. Hablamos de dos jugadores de nivel top".
Descanso del Atlético de Madrid
"No hay excusas. Es así. Siempre hay presión. Nuestro trabajo es estar sometidos a presión. A final es un camino largo hasta el final de temporada. Tenemos que hacer nuestro mejor juego y siempre para ganar. Esto es el Barça, nada más".
Luego vienen el Atlético y Manchester City
"Cuando firmas el contrato con el Barcelona siempre hay presión. Tengo la sesión de que los jugadores son conscientes de que es un privilegio jugar en un club como el Barça. En la carrera de un jugador y entrenador es lo más importante. La presión es alta, pero si logras ganar, las emociones son increíbles. Espero dar muchas alegrías a los seguidores".
Pedri
"Solo planeamos el minutaje para el partido contra el Sabah. Está bien, llega en buen momento, está al cien por cien y estará disponible. Tenemos más opciones y hay que dar oportunidad a más jugadores. A veces es bueno gestionar los minutos con estos futbolistas. Depende del partido, nos tenemos que adaptar".
Casadó y el Dépor
"Casadó es un profesional, va a ayudar mucho con su actitud y mentalidad. Es una pieza muy importante. Estoy contento de que esté jugando, de vuelta tras la lesión. Solo puedo decir cosas positivas. Es un gran jugador, un gran tipo y profesional"
Ebrima Tunkara
"Ebrima es un gran talento. Un jugador excelente. No quiero decir demasiado, pero tiene un futuro brillante".
Hansi marca el camino. https://t.co/rLPDEnLO44— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2026
Su enfado tras el gol de Sabah en Bakú
"Estaba un poco enfadado con esa situación. Si hubiese dado un puntapié a la pelota igual me hubiesen echado y me lo pensé. Empezamos muy centrados. Es muy importante cuando estás fuera de casa y tan lejos. Es un partido de Champions y hay que respetar a todos los rivales. El objetivo era llevarnos los tres puntos".
Sigue sin hablar en español, ¿con dos cervezas se atrevería?
"No bebo cerveza, así que no es ninguna opción".