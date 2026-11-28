El técnico del Barcelona confirmó las dos bajas de su equipo, pero adelantó quiénes son los jugadores que volverán a la lista. También explica su enfado en Bakú y las citas de alta exigencia que tendrá luego ante el Atlético y Manchester City .

Hansi Flick atendió la rueda de prensa este sábado para analizar el partido de mañana contra el Deportivo de La Coruña en Riazor de la jornada 14 de LaLiga.

Rotaciones ante el Dépor

"Siempre he dicho que tenemos una enorme calidad en el equipo y es importante poder ofrecer a todos los minutos que se merecen. Lo que hicimos contra el Sabah fue muy importante para todos. Tenemos que tener en cuenta a los lesionados, no es fácil. Gerard Martín siempre está jugando a un nivel muy alto , pero a veces también necesita descansar. Al resto de jugadores para nuestro estilo de juego o la manera cómo queremos jugar es importante que estén frescos y puedan demostrar la intensidad sobre el terreno de juego".

Marc Bernal

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"No tiene una lesión de importancia. No está para este partido e igual tampoco para el Atlético".

Bajas y recuperados

"Bernal no está disponible y Balde queda fuera. Rodri, Christensen y Lamine viajarán y podrán jugar".

De Jong como volante y defensor

"Frenkie ha hecho un gran trabajo como central. Todo el mundo sabe que su posición está en el centro del campo y nos puede aportar muchas cosas. Veremos el partido de mañana. Ahora hay que decidir los mejores para empezar y acabar. Hay que tener en cuenta el partido del miércoles".

No podrá contar con Fermín (sancionado dos partidos), pero sí con Dani Olmo

"Fermín estaba en un muy buen momento. Nos da mucho. Nos aportan cosas diferentes, pero ambos tienen una calidad enorme. Dani controla los tiempos, puede dar ese último pase y estoy muy contento que esté de vuelta. Fermín hace cosas imprevisibles, nos da muchas opciones. Hablamos de dos jugadores de nivel top".

Descanso del Atlético de Madrid

"No hay excusas. Es así. Siempre hay presión. Nuestro trabajo es estar sometidos a presión. A final es un camino largo hasta el final de temporada. Tenemos que hacer nuestro mejor juego y siempre para ganar. Esto es el Barça, nada más".