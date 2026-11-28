Ronaldo Nazario es considerado por millones de aficionados y expertos como el mejor '9' de todos los tiempo. Más allá de las lesiones que apagaron su carrera, nadie puede negar que el brasileño ha sido uno de los futbolistas más brillantes de la historia. Junto con otras leyendas del deporte, el exdelantero visitó el programa 'Stick to Football' para recordar su carrera y repasar algunos de los momentos más emblemáticos como profesional.

Figuras como Roy Keane, Gary Neville y Jamie Carragher charlaron con Ronaldo, quien dejó algunas frases que captaron mucho la atención. Neville le preguntó en un momento de la entrevista cuál había sido el mejor equipo en el que había jugado y el 'Fenómeno' se decantó por la selección de Brasil de 2002 con la que fue campeón del mundo en Corea y Japón. "Sentíamos que podíamos ganar a cualquiera. Roberto Carlos estaba en su prime. También Ronaldinho, Rivaldo, Edmilson, Gilberto Silva... Un equipazo. La fuerza del grupo era increíble", aseguró. Roy Keane le quiso preguntar acerca del Ronaldo que se divertía fuera del terreno de juego. "Solíamos salir por la noche cuando ganábamos. El problema es que ganábamos mucho (risas)". Eso sí, quiso remarcar que siempre procuró poner por delante el "bienestar del equipo" que el beneficio personal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por último bromeó con su papel en el espectáculo musical durante el descanso de la final del pasado Mundial, cuando salió junto con Ronaldinho y Madonna en un carro. "Me hice mundialmente famoso entre la gente que no ve fútbol por ser el chófer de Madonna", afirmó.

UN '9' VUELVE A GANAR EL BALÓN DE ORO

La charla también pasó por el presente. Ronaldo fue el encargado de anunciar el Balón de Oro de Harry Kane en la gala de Londres y no escondió su alegría por ver de nuevo a un '9' en lo más alto. "Fue un bonito reconocimiento para él. Me alegré por él y también por mí, porque el número 9 ha vuelto. Hacía mucho tiempo que el número 9 no ganaba algo importante. Y además es un tipo muy simpático. Se lo merece", dijo.