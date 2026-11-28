Ronaldo Nazario es considerado por millones de aficionados y expertos como el mejor '9' de todos los tiempo. Más allá de las lesiones que apagaron su carrera, nadie puede negar que el brasileño ha sido uno de los futbolistas más brillantes de la historia.
Junto con otras leyendas del deporte, el exdelantero visitó el programa 'Stick to Football' para recordar su carrera y repasar algunos de los momentos más emblemáticos como profesional.
Figuras como Roy Keane, Gary Neville y Jamie Carragher charlaron con Ronaldo, quien dejó algunas frases que captaron mucho la atención. Neville le preguntó en un momento de la entrevista cuál había sido el mejor equipo en el que había jugado y el 'Fenómeno' se decantó por la selección de Brasil de 2002 con la que fue campeón del mundo en Corea y Japón.
"Sentíamos que podíamos ganar a cualquiera. Roberto Carlos estaba en su prime. También Ronaldinho, Rivaldo, Edmilson, Gilberto Silva... Un equipazo. La fuerza del grupo era increíble", aseguró.
Roy Keane le quiso preguntar acerca del Ronaldo que se divertía fuera del terreno de juego. "Solíamos salir por la noche cuando ganábamos. El problema es que ganábamos mucho (risas)". Eso sí, quiso remarcar que siempre procuró poner por delante el "bienestar del equipo" que el beneficio personal.
Por último bromeó con su papel en el espectáculo musical durante el descanso de la final del pasado Mundial, cuando salió junto con Ronaldinho y Madonna en un carro. "Me hice mundialmente famoso entre la gente que no ve fútbol por ser el chófer de Madonna", afirmó.
UN '9' VUELVE A GANAR EL BALÓN DE ORO
La charla también pasó por el presente. Ronaldo fue el encargado de anunciar el Balón de Oro de Harry Kane en la gala de Londres y no escondió su alegría por ver de nuevo a un '9' en lo más alto.
"Fue un bonito reconocimiento para él. Me alegré por él y también por mí, porque el número 9 ha vuelto. Hacía mucho tiempo que el número 9 no ganaba algo importante. Y además es un tipo muy simpático. Se lo merece", dijo.
Carragher le consultó si el galardón pesa más en Brasil que en Inglaterra y Ronaldo respondió que importa en todas partes, aunque admite que los ingleses vuelven a sentirlo como algo propio después de tantos años. También aprovechó para lanzar una crítica a la votación.
"Todavía no hay transparencia sobre los criterios para elegir a los mejores jugadores del mundo. Sabemos que votan los capitanes y los periodistas, pero sin duda él es el mejor delantero", añadió.
Sobre las dos graves lesiones que lo terminaron retirando, Ronaldo cree que los delanteros actuales lo tienen "mucho más fácil" que su generación. "Ojalá hubiera tenido protección en aquel entonces. Sufrimos mucho en aquella época. En nuestra generación había asesinos, asesinos por todas partes, y no estábamos protegidos. Ahora, gracias a Dios, están muy protegidos y es justo. Lamento no haber contado con esa protección en mi época", señaló.