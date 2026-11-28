El Real Madrid regresa a la actividad liguera este sábado para enfrentarse al Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, en un duelo correspondiente a la jornada 14 del campeonato español. El conjunto blanco salta al terreno de juego con la obligación de sumar los tres puntos ante su afición para mantenerse al acecho de un lideraro que posee el Barcelona.



Los dirigidos por el técnico José Mourinho llegan a esta cita ubicado en la segunda posición de la tabla con 33 unidades, producto de 11 victorias y dos derrotas en las primeras 13 fechas. Un triufo esta noche en la capital española les permitiría igualar temporalmente a los azulgranas, metiendo presión directa en la pelea por el título antes de finalizar el mes de noviembre. En el plano futbolístico, el cuadro madridista atraviesa un gran momento anímico tras conseguir una contundente goleada frente al PSV en la Champions League a mitad de semana. Además, Mourinho recupera efectivos en defensa, destacando el regreso del lateral francés Ferland Mendy a la convocatoria tras superar sus molestias físicas. Por su parte, el Alavés de Quique Sánchez Flores aterriza en el Bernabéu instalado en la novena plaza de la clasificación con 16 puntos, fruto de cuatro triunfos, cuatro empates y cinco descalabros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El conjunto albiazul llega con confianza luego de vencer 3-1 al Deportivo de La Coruña en la jornada anterior, aunque arrastra una deuda pendiente al no haber logrado sumar de a tres como visitante en lo que va de la temporada. Las estadísticas recientes favorecen ampliamente al Real Madrid, que acumula seis victorias consecutivas frente al cuadro vitoriano en el torneo doméstico. Con el respaldo de su historial y el empuje de su plantilla estelar, los blancos parten como claros favoritos para quedarse con el triunfo, mientras que el Alavés intentará dar la sorpresa de la jornada rompiendo su sequía fuera de casa.

HORA Y TRANSMISIÓN

Para la afición en Honduras, el compromiso dará inicio exactamente a las 2:00 PM. La transmisión televisiva en territorio catracho y en el resto de Centroamérica estará disponible de forma exclusiva a través de la señal de SKY Sports y en streaming por ViX.