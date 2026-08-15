El duro dardo de Ferran Torres que le dolerá a todo el Barcelona tras fichar con el PSG

A través de un comunicado, el club catalán expresó su "agradecimiento" a Ferran Torres "por su dedicación" durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".

El Barcelona hizo oficial este sábado el acuerdo con el París Saint-Germain para traspasar al delantero Ferran Torres al club francés, que pagará unos 50 millones de euros por el internacional español, autor del tanto del triunfo de la selección nacional en la final del pasado Mundial ante Argentina.

Tras ser presentado oficialmente, Ferran Torres ha realizado ya sus primeras declaraciones como nuevo jugador del PSG, en los medios oficiales del club, en las que ha admitido que uno de los motivos de su fichaje es la posibilidad de ganar uno de los títulos que le faltan en su palmarés, la Champions League, competición de la que el PSG es bicampeón en estos momentos.

"El PSG es el club ideal para ganar la Champions League. Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso", ha afirmado Ferran Torres.

Unas palabras que han sido interpretadas como un claro dardo al Barça y que no han llegado nada bien entre los hinchas culés. El español comienza una nueva etapa con la máxima competición europea entre sus grandes objetivos