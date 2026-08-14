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Cuti Romero se despide del Tottenham y firma con su nuevo club hasta 2031

Cuti Romero se despide del Tottenham: "Gracias por todo, con todo mi cariño"

Cuti Romero se despide del Tottenham y firma con su nuevo club hasta 2031

Cuti Romero no sigue más en el Tottenham.
14 de agosto de 2026 a las 15:53

El futbolista argentino Cristian 'Cuti' Romero publicó este viernes en su perfil de la red social 'Instagram' una carta de despedida de su actual equipo, el Tottenham, junto con un vídeo de sus goles después de cinco temporadas en el equipo inglés.

"Hoy me despido de un lugar que durante cinco temporadas ha sido mucho más que un club. Ha sido mi hogar, mi reto y el lugar donde mi familia y yo hemos construido una parte tan importante de nuestras vidas", comienza la carta el Cuti Romero, pretendido por el Atlético de Madrid.

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El jugador argentino llegó al equipo inglés en el 2022, procedente del Atalanta, cuando el Tottenham ejerció la compra, y se consolidó como uno de los capitanes. Ganó una Liga Europa en el año 2025.

"Cuando llegué tenía un sueño claro: dejar mi huella en la historia de este club. Sabía que la única forma de conseguirlo era a través del trabajo duro, el sacrificio y logrando algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: volver a levantar un trofeo", escribe.

En el mensaje, destaca que el camino no fue "perfecto", debido a las numerosas lesiones que le han acompañado en esta etapa, pero aseguró que eso no "define" su despedida.


Agradeció tanto a sus compañeros de equipo como a todos los trabajadores del club: "Todos formáis parte de mi historia y tenéis un lugar en mi corazón".

"Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno más de vosotros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada cántico, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí", finalizó Romero en su carta de despedida.

Según Fabrizio Romano, el defensa argentino ya habría estampado su firma en la propuesta del Atlético de Madrid. Finalmente el acuerdo se cerraría en 40 millones de euros, y Cuti estaría en el conjunto rojiblanco hasta 2031, a expensas de que se haga oficial por parte del club colchonero.

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EFE
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Agencia EFE

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