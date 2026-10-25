Flick no especula ante Real Madrid: la convocatoria del Barcelona para el Clásico

Además de Jules Koundé, Flick tampoco puede contar con Dani Olmo , Eric Garcia , Andreas Christensen ni el lesionado de larga duración Roony Bardghji .

Después de que Hansi Flick , entrenador del Barcelona , confirmara en la víspera la baja definitiva de Jules Kounde , la convocatoria de los azulgranas no registra ninguna novedad, con 23 citados, entre ellos los jóvenes Àlex Campos y Orian Goren.

Para el Barcelona es una magnífica oportunidad para dejar tocado a su máximo rival en la competición doméstica. Los de Hansi Flick (9 victorias en 9 partidos, 27 puntos, 39 goles a favor) van como un tiro y dejar a nueve puntos al Real Madrid en el primer tercio del campeonato sería una apetitosa ventaja.

Cabe mencionar que Real Madrid llega al clásico en uno de sus mejores momentos de la temporada, después de cuatro victorias consecutivas tras el parón de selecciones, 12 goles anotados en los últimos tres encuentros y buenas sensaciones, especialmente en el partido contra el Sevilla.

En el conjunto merengue son baja segura Thibaut Courtois, Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, además de Vinícius Júnior, quien cumple ante el Barcelona el segundo de sus cuatro partidos de sanción tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.