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Flick se lo confirma a todo Barcelona: "Estará unas semanas fuera"

"Primeros ocho partidos, ocho victorias; es perfecto", dijo Flick, pero confirmó una lesión.

Flick se lo confirma a todo Barcelona: Estará unas semanas fuera

Hansi Flick no pudo celebrar la nueva victoria del Barcelona a cabalidad.
19 de septiembre de 2026 a las 16:12

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró “muy feliz” por la victoria en el campo del Sevilla (1-3) y por el gran comienzo de temporada de su equipo, y afirmó: "primeros ocho partidos (7 de LaLiga y uno de Champions), ocho victorias; es perfecto".

“Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado", recalcó tras el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico alemán.

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También elogió la actuación de su delantero brasileño Raphinha, autor de los tres goles del Barcelona en el estadio del barrio de Neervión, y aseguró que su rendimiento no le sorprende.

“Es perfecto, estoy muy contento por haber ganado aquí. No me sorprende lo de Raphinha. Lo veo todos los días en los entrenamientos. Su dinámica es top”, aseveró.

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Flick también confirmó que el defensa danés Andreas Christensen, al que tuvo que sustituir en el minuto 59 del partido contra el Sevilla, "estará unas semanas fuera" del equipo por una lesión en el muslo izquierdo de la que no dio más detalles.


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EFE
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Agencia EFE

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