Flick se lo confirma a todo Barcelona: "Estará unas semanas fuera"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró “muy feliz” por la victoria en el campo del Sevilla (1-3) y por el gran comienzo de temporada de su equipo, y afirmó: "primeros ocho partidos (7 de LaLiga y uno de Champions), ocho victorias; es perfecto".

“Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado", recalcó tras el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico alemán.