Julián Álvarez fue abucheado: así le fue al Atlético ante uno de los recién ascendidos

Kang in Lee sólo necesitó 13 minutos para reafirmar la importancia de su fichaje, diferencial en su irrupción en el Atlético de Madrid y el Metropolitano, por el cambio de paso, de fuera hacia dentro en horizontal sobre la línea del área para el zurdazo incontestable con el que solucionó un inquietante partido frente al Málaga, sentenciado con un golazo de falta directa a una escuadra de Álex Baena ya en el tramo final (2-0). Ya era el minuto 70, debutante ante su afición desde el 57, cuando el atacante surcoreano impuso una superioridad sólo teórica hasta entonces, nada práctica, con el conjunto andaluz con sobrados argumentos para sentirse más que merecedor del empate cuando el partido esperaba un instante de inspiración, como ocurrió. Primero fue Kang in Lee. Después, Baena, con un magnífico golpeó. Individualidades. El Atlético aún necesita ajustarse más como colectivo.

La victoria es tiempo. Fue un alivio para el Atlético. Y para Simeone, muy inquieto por el estreno. Por los condicionantes del Mundial, por la preocupación de no tener a todos disponibles para todo en el primer encuentro de competición y advertido por cómo se esfumaron tantos puntos al inicio en el pasado ejercicio, sin que su conjunto esté hecho ni apuntalado. “Estamos en proceso de poder ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir y vamos necesitar el tiempo que no hay”, expresó en la víspera el técnico argentino. Es lo que tiene una plantilla de tan alto nivel, con tantos internacionales, con hasta ocho finalistas del Mundial 2026. Los daños colaterales se sintieron en el debut, sobre todo al principio. No estaba para nada Julián Alvarez (sin estar presente en el terreno, contra él sólo hubo un insulto puntual y muy tenue por parte de algunos ultras del Atlético y silbado por parte de la grada, tras su deseo expreso de irse al Barcelona), tampoco ‘Cuti’ Romero, fuera de la convocatoria los dos, pendientes de más carga, rodaje y piernas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Tampoco estaban para ser titulares ni Llorente ni Baena ni Pubill ni Grimaldo ni Giuliano ni Kang in Lee... Más de medio equipo que se presupone que poblará el once tipo según avance la competición. Pero no hay excusa en este Atlético. No debería tenerlas.

Aun así, con Jorge Domínguez batiendo los récords de precocidad en la historia del Atlético, pero con aún mucho por crecer con 16 años para ser todo lo que se espera de él (fue cambiado al descanso cuando coqueteó con una segunda amarilla), con el interesante Arnau Ortiz por el extremo o con Dani Martínez como recurso para el lateral zurdo, el Atlético es superior (o debe serlo) al Málaga... si quiere competir o ser campeón. No fue mejor. El conjunto andaluz se presentó en el Metropolitano nueve años después, ocho desde su descenso de la máxima categoría, con una atractivo puesta en escena. Con desparpajo, sin miedo, atrevido y preparado, no sólo contuvo al Atlético en el primer acto, no sólo lo redujo a un solo remate de Rodrigo Mendoza, sino que también lo asustó. La vigencia de Oblak es indudable. También en su decimotercera temporada seguida en el Atlético. Sus dos paradas consecutivas, sobre todo la segunda con la mano izquierda, en la secuencia de tiros de Chupe y Larrubia, fue el enésimo ejemplo de ello. Fuera posición inválida o no, como decretó el árbitro, el guardameta ya había solventado la amenaza.