  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Vinicius manda el mensaje que todo Real Madrid esperaba: "Mourinho..."

Real Madrid ha pactado la renovación de Vinicius hasta 2032 y el brasileño ha enviado un mensaje mediante sus redes sociales.

Vinicius manda el mensaje que todo Real Madrid esperaba: Mourinho...

Vinicius ha mencionado a José Mourinho en su mensaje tras renovar por el Real Madrid.
06 de agosto de 2026 a las 13:09

El delantero brasileño Vinicius Junior, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, se ha mostrado feliz con su continuidad y asegura en la redes sociales que "ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre".

Vinicius., cuyo contrato expiraba en junio de 2027, había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil.

¿Llega al Barcelona? Julián Álvarez da un giro de 180° y Atlético ya lo sabe


Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación.

En otro posteo también agradeció a todas las personas que estuvieron tras su renovación: "Os quiero. Gracias afición, preside (Florentino Pérez), Mourinho, Junni, José Ángel, jugadores y todos del club".

El salario que va a recibir Vinicius

Para convencer al futbolista, la directiva del Real Madrid presentó una oferta mejorada que aumentará el salario del jugador de aproximadamente 17.5 millones de euros anuales a cerca de 24 millones.

Vinicius renovó con el Real Madrid: el salario que ganará y los años que firmó



Además, el nuevo acuerdo contempla una participación mayor para el atacante en los ingresos derivados de sus derechos de imagen. Aunque la cifra final queda por debajo de los 30 millones de euros que exigía la representación del brasileño al inicio de las conversaciones, el incremento satisface las pretensiones económicas del jugador.

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias