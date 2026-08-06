Vinicius manda el mensaje que todo Real Madrid esperaba: "Mourinho..."

El delantero brasileño Vinicius Junior, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, se ha mostrado feliz con su continuidad y asegura en la redes sociales que "ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre".

Vinicius., cuyo contrato expiraba en junio de 2027, había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil.