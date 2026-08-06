Vinicius manda el mensaje que todo Real Madrid esperaba: "Mourinho..."

El delantero brasileño Vinicius Junior, que ha renovado su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, se ha mostrado feliz con su continuidad y asegura en la redes sociales que "ocho años en el Bernabéu son muy cortos; Seis años más y para siempre".
Vinicius., cuyo contrato expiraba en junio de 2027, había incorporado a la pretemporada del equipo este lunes, después de disfrutar de unas vacaciones tras participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Brasil.
Este miércoles, trabajó junto a sus compañeros mientras, en las oficinas madridistas, los directivos José Ángel Sánchez y Juni Calafat se reunían para abordar la cuestión, que ha terminado en renovación.
En otro posteo también agradeció a todas las personas que estuvieron tras su renovación: "Os quiero. Gracias afición, preside (Florentino Pérez), Mourinho, Junni, José Ángel, jugadores y todos del club".
El salario que va a recibir Vinicius
Para convencer al futbolista, la directiva del Real Madrid presentó una oferta mejorada que aumentará el salario del jugador de aproximadamente 17.5 millones de euros anuales a cerca de 24 millones.
Además, el nuevo acuerdo contempla una participación mayor para el atacante en los ingresos derivados de sus derechos de imagen. Aunque la cifra final queda por debajo de los 30 millones de euros que exigía la representación del brasileño al inicio de las conversaciones, el incremento satisface las pretensiones económicas del jugador.