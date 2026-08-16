Luis Enrique explota tras la traición: dejó plantado al PSG y ficha por impensado club

El Paris Saint Germain estuvo muy cerca de cerrar la llegada del portero japonés Zion Suzuki. Tras varias semanas de conversaciones con el Parma de Italia, ambos clubes habían acordado el traspaso por 35 millones de euros. Suzuki, que destacó con su selección en el Mundial de 2026, ya tenía un acuerdo para firmar su contrato y dar el salto más importante de su carrera.

La operación se cayó de forma inesperada cuando el jugador se disponía a viajar a Francia. El PSG envió un avión a Italia para trasladarlo a los exámenes médicos, pero el guardameta nunca se presentó. A última hora, los agentes del futbolista exigieron una comisión extra de cinco millones de euros para completar el traspaso.

La directiva parisina calificó la petición de desmedida y decidió cancelar el acuerdo de inmediato para no ceder ante las exigencias de los representantes. Con esta decisión, la llegada de Suzuki al conjunto francés quedó completamente descartada.

El futuro del arquero no tardó en tomar un nuevo rumbo. El Aston Villa de la liga inglesa se movió con rapidez y cerró su fichaje por una cantidad similar a la que iba a pagar el PSG. La llegada de Suzuki al equipo inglés se produce ante una eventual salida del portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.