Un error de bulto del meta italiano Gianluigi Donnarumma en el tramo final propició el empate del Arsenal (2-2), superado e inferior durante gran parte del partido al Manchester City, que tenía encarrilada la victoria y la vuelta a la lucha por el liderato que mantiene, con idéntica distancia, el conjunto de Mikel Arteta, que respiró al final, con una decisión del VAR. El choque, igualado en el marcador, acabó con polémica. Con un posible penalti a favor de los visitantes que no pitó el árbitro. En la última jugada del partido, el VAR salvó a los 'gunners'. Un cabezazo de Josko Gvardiol pegó en los brazos de Gyokeres. La acción se revisó y no se pitó la pena máxima.

Todo el esfuerzo del cuadro de Enzo Maresca, renacido y en un gran momento sobre el terreno de juego, se vino abajo al final, cuando un saque de esquina de Eberechi Eze propició la pifia del meta transalpino. La pelota, casi sin querer, dio en Jurrien Timber y alcanzó la red. Fue el empate. El Arsenal respiró. La victoria hubiera puesto a tiro el liderato para el City. Ahora, con la igualada, supera en la tabla al Brighton y se coloca segundo. Pero sigue igual de lejos del campeón. A seis puntos. Aún así, el Arsenal sumó su tercer empate seguido tras el del Newcastle en la fecha pasada y el Dortmund en la 'Champions'. En solo cuatro días. No es mejor la trayectoria del conjunto 'sky blue', que acumula cinco partidos de liga sin ganar, seis incluido el de Liga de Campeones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El Manchester City hizo trizas el guión previo desde el principio. La imagen que ofreció nada tuvo que ver con los antecedentes, con ese equipo abordable de las últimas fechas, lastrado por la amenaza de sanción que planea a su alrededor por irregularidades económicas y por los malos resultados: cuatro partidos de Premier sin ganar y un tropiezo en la 'Champions', ante el Nápoles, como añadido.

Porque la apuesta del conjunto de Enzo Maresca fue superior a la de Mikel Arteta y los 'citizens', durante muchos minutos, se parecieron más al conjunto solvente de las primeras siete jornadas, cuando ganaba todo lo que jugaba, que lo que llegó después y le apartó del liderato. Resistió el City a la buena puesta en escena local. Era el duelo una buena ocasión para el Arsenal de dar un golpe de autoridad en la Premier y Jurrien Timber, al cuarto de hora, puso a prueba a Gianluigi Donnarumma. Pero la respuesta visitante llegó a la media hora, por medio de Enzo Fernandez. El argentino fue el motor del conjunto de Maresca. En esa ocasión, en una rápida transición, decidió mal. Disparó casi sin ángulo, cuando tenía a dos compañeros en mejor posición. Pero a continuación llegó el primer tanto. El que puso por delante al City después de una gran presión alta. Josko Gvardiol se hizo con el balón y desde la izquierda lo envió al área, donde esperaba Erling Haaland. No falló. Se reencontró con el gol el escandinavo, que llevaba tres partidos con su equipo sin marcar. Casi un mes. Fue el décimo que anota en la Premier, tres más que Alexander Isak, del Liverpool. Sin embargo, creció el Arsenal. Reaccionó y se volcó sobre su adversario. Un cambio de orientación del griego Chrsitos Tzolis encontró en el segundo palo a Mikel Merino, que de cabeza dejó la pelota a Kai Havert, que también con la testa anotó.