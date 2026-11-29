El resultado mantiene a Arsenal con una ventaja de seis puntos sobre Manchester City en la carrera por el campeonato. Los Gunners continúan defendiendo el liderato, mientras que el equipo de Enzo Maresca sigue obligado a recortar distancias si quiere meterse de lleno en la pelea por la primera posición. Arsenal llegó a 28 puntos y continúa como líder en solitario. Manchester City, por su parte, alcanzó las 22 unidades y permanece en la tercera posición, igualado con Brighton, que tiene mejor diferencia de goles.

La lucha por el título de la Premier League tuvo un capítulo vibrante este domingo. Arsenal y Manchester City protagonizaron un emocionante empate 2-2 en el Emirates Stadium, un resultado que mantiene a los dirigidos por Mikel Arteta en lo más alto de la clasificación, aunque los ciudadanos consiguieron evitar que su rival ampliara todavía más la diferencia.

El resultado también fue favorable para Liverpool, que empató 1-1 frente al Everton en el derbi de Merseyside. Los Reds sumaron un punto y se mantienen en la cuarta posición con 21 unidades, por detrás de Brighton y Manchester City.

Otro de los equipos que celebró fue el Tottenham, que consiguió una victoria de 2-0 ante Sunderland como visitante. Los Spurs llegaron a 15 puntos y continúan intentando acercarse a los puestos que dan acceso a las competiciones europeas.

El Bournemouth también consiguió tres puntos importantes al derrotar 2-1 al Fulham. El conjunto visitante alcanzó las 18 unidades y se mantiene en la quinta posición, consolidándose como una de las sorpresas de la temporada.

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Por su parte, Newcastle United consiguió una victoria de 1-0 frente al Brighton, resultado que impidió que los locales aprovecharan la oportunidad de acercarse al liderato. Los visitantes sumaron tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones.

La sorpresa de la jornada llegó en el enfrentamiento entre Crystal Palace y Hull City. Los visitantes consiguieron imponerse 3-2 en un partido con cinco anotaciones y se llevaron una victoria que les permitió mejorar su ubicación en la clasificació