Carrick es despedido del Manchester United: el gran favorito para reemplazarlo

Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en 40 años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo.
"Tras un decepcionante arranque de temporada, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que necesitamos un cambio para lograr nuestros objetivos", señala la entidad inglesa en un breve comunicado oficial.
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Pese a ello, el United evita 'hacer sangre' y tiene palabras afectuosas con Carrick: "Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los mejores valores de dedicación y de profesionalismo en este tiempo de regreso al club".
En su comunicado, el United no menciona quién será el nuevo técnico y solo promete "nombrar a un sucesor permanente (no interino) tan pronto como sea posible".
Carrick asumió el rol de interino en enero, tras la marcha de Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como DT permanente. Las esperanzas en que pudiera revertir el declive del equipo, basándose en un final de temporada en el que clasificó al United a Champions después de dos años de ausencia, estaban ahí.
Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que les ha posicionado terceros por la cola con ocho unidades de 30 posibles, además de algunas goleadas dolorosas que han encajado y partidos en los que se dejaron puntos pese a jugar contra uno menos, como en el derbi de Mánchester y contra el Tottenham. En Champions League son decimoséptimos con seis puntos de 12.
We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach.— Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026
Carrick parecía haber encarrilado su permanencia en el club, al menos hasta después del parón, gracias a los dos últimos resultados. El United le remontó un 0-2 a Roma en la Champions e igualó un 0-2 y un 2-4 al Aston Villa el fin de semana, con dos tantos en el tiempo de descuento incluidos.
Pese a estos brotes verdes, tras nueve partidos sin ganar, la directiva de Old Trafford se reunió este miércoles en Mónaco con Jim Ratcliffe, dueño del club, y ha tomado la decisión de despedir a Carrick y comenzar la búsqueda de un nuevo técnico, el octavo desde que se fue Alex Ferguson en 2013.
Durante su etapa en el United, Carrick ha tenido que lidiar con un verano decepcionante en cuanto a fichajes, lo que desembocó en la crítica hacia la directiva de jugadores como Lisandro Martínez, e incluso conatos de rebeldía en el propio vestuario, con el caso Bruno Fernandes. El capitán fue castigado un partido en el banquillo por quejarse de las tácticas de su cuerpo técnico en la derrota por 4-1 contra el Como.
EL GRAN FAVORITO
Mauricio Pochettino es el mejor colocado para sustituir a Michael Carrick en el banquillo del Manchester United. Según adelantaron medios británicos y pudo confirmar EFE, el técnico argentino negocia un acuerdo para salir de la selección de Estados Unidos y fichar por el conjunto mancuniano.
Pochettino, que llevó a Estados Unidos a los octavos de final de la pasada Copa del Mundo, firmó una extensión de contrato hasta 2030, aunque se reservó una cláusula de salida por alrededor de 10 millones de euros.
Despedido este jueves Carrick, ahora el United cerrará el retorno del argentino a la Premier, tras un exitoso paso por el Southampton y Tottenham, con el que rozó la liga y Champions, y otro no tan fructuoso en el Chelsea, en el que estuvo un año.
Pochettino nunca ha ocultado su deseo de volver a la Premier, pese a la comodidad y el reto que suponía dirigir a Estados Unidos, con los que completó una magnífica fase de grupos durante el Mundial y la eliminación de Bosnia y Herzegovina, antes de caer ante Bélgica en octavos. La federación norteamericana confió en él y le renovó el contrato cuatro años más, pero con la condición de una cláusula que le permitiera salir.
Los medios locales ya dan por hecho que el argentino llegará a Carrington tras el despido de Carrick, que ha completado el peor inicio de temporada del United en cuarenta años.