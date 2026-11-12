Carrick es despedido del Manchester United: el gran favorito para reemplazarlo

Manchester United confirmó este jueves el despido de su entrenador, Michael Carrick, después de completar el peor inicio de temporada del club en 40 años y tras permanecer apenas seis meses en el cargo.

"Tras un decepcionante arranque de temporada, el club ha llegado a la conclusión, extremadamente difícil, de que necesitamos un cambio para lograr nuestros objetivos", señala la entidad inglesa en un breve comunicado oficial.

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Pese a ello, el United evita 'hacer sangre' y tiene palabras afectuosas con Carrick: "Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los mejores valores de dedicación y de profesionalismo en este tiempo de regreso al club".

En su comunicado, el United no menciona quién será el nuevo técnico y solo promete "nombrar a un sucesor permanente (no interino) tan pronto como sea posible".

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Carrick asumió el rol de interino en enero, tras la marcha de Rúben Amorim, y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como DT permanente. Las esperanzas en que pudiera revertir el declive del equipo, basándose en un final de temporada en el que clasificó al United a Champions después de dos años de ausencia, estaban ahí.

Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que les ha posicionado terceros por la cola con ocho unidades de 30 posibles, además de algunas goleadas dolorosas que han encajado y partidos en los que se dejaron puntos pese a jugar contra uno menos, como en el derbi de Mánchester y contra el Tottenham. En Champions League son decimoséptimos con seis puntos de 12.