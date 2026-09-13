El polémico gol de Haaland en el triunfo del City ante United: "Ridículo estrepitoso"

Manchester City derrotó 1-0 al Manchester United en Old Trafford en el clásico de la ciudad por la fecha 4 de la Premier League. Este es el cuarto triunfo de Maresca en la temporada y se coloca en la cima de la tabla junto al Arsenal que también está invicto en el torneo de Inglaterra.

Sin embargo, se hablará de esta victoria durante toda la temporada tras la decisión que tomó el VAR en el único tanto del partido que marcó Erling Haaland. La jugada nació en el minuto 60' por la izquierda. Josko Gvardiol la centró y Erling Haaland cerró la pinza para poner el 1-0 definitorio, pero el asistente levantó la bandera para anular el gol. Y como todo gol se revisó en el VAR y sorpresivamente sumó al marcador a pesar de que la imagen televisiva parecía que tanto Enzo Fernández y Haaland estaban en fuera de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pero el VAR semiautomático determinó que el noruego estaba en buena posición, sin embargo, para muchos el gol se tuvo que anular porque Enzo Fernández intentó ir por la pelota, siendo suficiente para interferir en la jugada.

Ante esto, Archivo VAR, especialista en estas jugadas explotó en sus redes. "Ridículo estrepitoso del VAR en Old Trafford. Enzo Fernández, muy adelantado, intenta jugar el balón, influyendo de forma directa en Lisandro y Lammens." "Fuera de juego claro. Howard Webb y su particular circo arbitral de la Premier League", apuntó Archivo VAR en su red social.