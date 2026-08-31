Todo lo que consiguió Messi con Argentina: máximo goleador, asistidor y un Mundial

Leo Messi le puso punto y final a su etapa como jugador de la selección argentina. El capitán confirmó este lunes su retiro de la Albiceleste con una carta abierta que publicó por medio de sus redes sociales.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el moment", escribió el astro argentino para luego asegurar que "les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".

"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años", expresaba el jugador.