Todo lo que consiguió Messi con Argentina: máximo goleador, asistidor y un Mundial

Leo Messi le puso punto y final a su etapa como jugador de la selección argentina. El capitán confirmó este lunes su retiro de la Albiceleste con una carta abierta que publicó por medio de sus redes sociales.
"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el moment", escribió el astro argentino para luego asegurar que "les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".
"Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años", expresaba el jugador.
La noticia marcó el fin de una era dorada en el fútbol argentino, ya que después de 21 años Messi se despide el combinado nacional, con el que alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar-2022.
También conquistó la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa del Mundo Sub-20 2005.
Dejando de lado su palmarés, desde su debut con selección absoluta de la mano del entrenador José Pekerman en agosto de 2005 frente a Hungría, donde fue expulsado, 'La Pulga' logró sumar 207 partidos, anotar 125 goles y repartir 66 asistencias.
De esta manera, Messi se convirtió en el máximo goleador, asistidor y el jugador con más presencias en la historia del combinado argentino.
Además, es el máximo anotador histórico de las eliminatorias CONMEBOL (36 goles). Posee el récord de más encuentros disputados en la historia de la Copa América (39 partidos en 7 ediciones)
Levantó 6 títulos con la camiseta argentina: 4 títulos con la Mayor (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024) y 2 en Juveniles (Mundial Sub-20 (2005) y Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
También es el futbolista con más partidos (34) y más victorias (23) en la historia de los Mundiales.