Mundial Sub-20: Canadá echa a Jamaica y consigue su boleto

En semifinales, Canadá jugará ante el que resulte triunfador más tarde entre México y Panamá.

Canadá venció este miércoles por 3-1 a Jamaica en tiempo extra , con lo que logró su pase a las semifinales del torneo sub’20 de la Concacaf y amarró su lugar en el Mundial 2027 de la categoría.

Los goles del triunfo los marcó Liam Mackenzie, uno de penalti; por Jamaica anotó Jahmarie Nolan.

Canadá tuvo mayor posesión de balón en el primer lapso, pero le faltó profundidad para abrir el marcador.

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En el segundo tiempo el equipo norteamericano mantuvo la tendencia.

El dominio canadiense plasmó esa superioridad al 57 gracias a los botines de Liam Mackenzie quien desde la derecha enfiló hacia el centro del área y a la altura de la media luna disparó de zurda ante la tardía reacción del guardameta para marcar el 1-0.

Jamaica regresó al juego vía un penalti sobre Santana Headley, que ejecutó Jahmarie Nolan al 87 para igualar el juego y enviarlo a tiempos extra.

En el primer tiempo del agregado el equipo canadiense marcó el tanto de la diferencia por conducto de Mackenzie al 94, quien cobró perfecto un penalti señalado por el árbitro ante una falta de Raequan Campbell-Dennis.

Canadá hizo el 3-1 definitivo al 116 vía un potente remate de zurda del recién ingresado Max Vogele que se incrustó en el ángulo izquierdo de la portería.