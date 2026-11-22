El Real Madrid de Mourinho llega al último tramo del año segundo en LaLiga, a tres puntos del Barcelona y con cinco victorias seguidas. El Villarreal, tercero la temporada pasada, vive un curso más irregular. Repasamos la clasificación, el calendario hasta Navidad y el duelo de vuelta en La Cerámica. Posiciones de Real Madrid en LaLiga 2026/27 Tras doce jornadas, el equipo blanco suma 10 victorias y 2 derrotas, con 31 goles a favor y 10 en contra. La clasificación oficial del club deja así la parte alta de la tabla:

La racha reciente explica la remontada en la tabla: 1-0 al Villarreal, 4-1 al Sevilla, 1-2 en el Camp Nou ante el Barcelona, 0-3 en Santander y 0-3 en Mestalla. Las dos derrotas llegaron antes de octubre, una de ellas ante el Betis.

El partido de la octava jornada, disputado el 10 de octubre en el Bernabéu, terminó 1-0 para los blancos, que acabaron con diez hombres. Vinícius Júnior vio la roja tras un gol anulado por el VAR, y Mourinho no compareció en rueda de prensa, según informó la agencia EFE . El técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, sí atendió a los medios tras la derrota. La víspera, el portugués había avisado de la dificultad del choque: «Jugamos ante un rival complicado y tenemos la necesidad de sacar los puntos», dijo en la sala de prensa de Valdebebas. La vuelta en La Cerámica El calendario asimétrico de esta temporada sitúa el segundo duelo en la jornada 27, el fin de semana del 6 y 7 de marzo de 2027. Para entonces, el Villarreal necesitará puntos para pelear por Europa, y el Madrid llegará en plena fase decisiva de la Champions. Las claves de ese partido: ■ El Villarreal está a 15 puntos del Madrid y no puede permitirse más tropiezos en casa. ■ El historial reciente favorece a los blancos, que ganaron los últimos duelos directos en Liga. ■ Vinícius podría llegar con el foco puesto tras la polémica expulsión de la ida. Los aficionados que siguen las cuotas de estos partidos suelen comparar varias casas antes de apostar. Para quien sigue LaLiga desde el extranjero o con cuentas en operadores británicos, existe una recopilación de betting sites con sus mercados para el fútbol español. En España, las apuestas solo están permitidas a mayores de 18 años y conviene fijar un límite antes de cada jornada.

Tras la pausa de selecciones, el equipo afronta nueve partidos antes de las fiestas: seis de liga, dos de Champions y uno de Copa, según el calendario publicado por el club . Para saber a qué hora juega el Real Madrid en cada cita, esta es la agenda confirmada (horario peninsular):

Próximos partidos del Real Madrid: dónde está el reto

El tramo más exigente llega a principios de diciembre, con tres salidas seguidas. Los puntos críticos del calendario:

​​​​​​​☑ San Sebastián y Bilbao en cuatro días: dos campos donde el Madrid suele sufrir.

☑ El viaje a Londres para medirse al Arsenal, entre dos partidos de Liga.

☑ La visita a Riazor antes de Navidad, ante un Deportivo que ha empatado seis de sus doce partidos.



El calendario completo de Liga arrancó con un aplazamiento: el Madrid debutó en Cornellà el 22 de agosto tras moverse la primera jornada.



Real Madrid hoy: dónde ver los partidos en España

La pregunta se repite cada fin de semana, porque los derechos están repartidos. Para no perderse ningún encuentro:

■ LaLiga: la mayoría de los partidos del Madrid se emiten en Movistar Plus+, también disponible a través de operadores como Orange TV; algunas jornadas se reparten con DAZN.

■ Champions League: Movistar Plus+ ofrece los partidos del Madrid en la fase de liga.

■ Real Madrid TV y la app oficial del club publican previas, ruedas de prensa y resúmenes.



Antes de cada encuentro, conviene revisar la programación del operador, ya que LaLiga confirma los horarios definitivos con unas dos semanas de antelación.



El reto en LaLiga: alcanzar al Barcelona

Con tres puntos de desventaja respecto al líder y solo dos de margen sobre el Atlético, el Madrid no tiene colchón. El partido de vuelta ante el Barcelona en el Bernabéu y el derbi del 3-4 de abril marcarán la segunda vuelta. La racha de cinco triunfos, incluida la victoria en el Camp Nou, demuestra que el equipo de Mourinho ha encontrado regularidad tras un arranque irregular.



El Villarreal, en cambio, mira hacia la zona europea: está a siete puntos de la quinta plaza y necesita una racha similar para repetir el tercer puesto del curso pasado. Su calendario inmediato no ayuda: el 22 de noviembre visita al Barcelona, y una derrota allí podría alejarlo todavía más de los puestos de Conference League y Europa League.



El escudo del Real Madrid y su historia

El escudo del Real Madrid es uno de los más reconocibles del mundo, y cada uno de sus elementos tiene origen histórico:

● Las iniciales MCF entrelazadas, presentes desde los primeros años del club.

● La corona real, añadida en 1920, cuando Alfonso XIII concedió al club el título de «Real».

● La franja morada en diagonal, que remite a la bandera de Castilla

● .El diseño actual, simplificado y modernizado a comienzos de la década de 2000.



Preguntas frecuentes



¿En qué posición está el Real Madrid en LaLiga?

​​​​​​Segundo, con 30 puntos tras doce jornadas, tres menos que el Barcelona y dos más que el Atlético de Madrid. Suma 10 victorias, ningún empate y 2 derrotas.



¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Villarreal en La Cerámica?

El partido de vuelta corresponde a la jornada 27 y está previsto para el fin de semana del 6 y 7 de marzo de 2027. El día y la hora exactos se confirmarán unas semanas antes.



¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid?

El sábado 21 de noviembre recibe al Celta en el Bernabéu a las 21:00. Tres días después, el martes 24, juega ante el PSV en la Champions League, también a las 21:00.



¿Cómo terminó el último Real Madrid vs Villarreal?

Ganó el Real Madrid 1-0 en el Bernabéu el 10 de octubre de 2026. El equipo blanco terminó con diez jugadores por la expulsión de Vinícius Júnior.



¿Qué significa la corona del escudo?

La corona se incorporó en 1920, cuando el rey Alfonso XIII otorgó al club el título de «Real». Desde entonces, es el elemento más distintivo de la identidad madridista.