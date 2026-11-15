Ronaldinho de titular: el canal que está dando EN VIVO el regreso del astro brasileño

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho sale como titular este domingo con el Ravena, equipo de la Serie C italiana con el que regresará once años después al fútbol profesional. Se confirmó que Ronaldinho comenzará en el once inicial contra el Forlí hoy, tercera división italiana. Uno de los récords que se podría romper hoy es que si el brasileño anota hoy, alcanzaría los 300 goles en su carrera, actualmente en 299 desde 2016 cuando se retiró.

Once años después de su último partido, el brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá este domingo a los terrenos de juego para, a sus 46 años, disputar un partido con el Rávena. "Quiero pasar un día hermoso, estoy contento de estar aquí para el inicio de esta hermosa historia. El presidente sueña con algo grande para Rávena; formar parte de ello me hace feliz", declaró Ronaldinho al canal de televisión Sky Sport el viernes por la noche. "Estoy feliz", insistió el Balón de Oro 2005. "Volver al campo después de tanto tiempo es algo muy lindo, estoy aquí para vivir un momento especial de mi vida", insistió. Después de haber ganado "todo lo que había soñado", entre otros trofeos el Mundial del 2002, jugar para el Rávena es una "oportunidad completamente diferente".

Usted podrá ver el encuentro desde las 10:30 de la mañana de este domingo (hora de Honduras) a través de la programación deportiva de Dsports (canal de Argentina), que será el encargado de transmitir el regreso a las canchas de uno de los mejores futbolistas de la historia.

Se espera que asistan al menos 6.400 espectadores al encuentro, gracias a las 1.800 butacas adicionales habilitadas por el club en vista de la expectación generada por Ronaldinho en la ciudad.

El presidente, con quien Ronaldinho mantiene una buena relación, impulsa un proyecto para dar más proyección al Ravena y situarlo más allá del fútbol, también en ámbitos como la cultura, la moda y la identidad contemporánea.