Alexy Vega fue sorprendido por carismático niño a horas del Honduras vs Costa Rica: "Que meta un gol"

Durante la breve conversación, Axel dejó claro su deseo para el encuentro ante los ticos. “¿Qué le dijiste a Alexy Vega?”, le consultaron, y sin pensarlo dos veces respondió: “Que meta un gol hoy contra Costa Rica”. La inocencia y fe del niño conmovieron a los presentes, quienes aplaudieron el gesto de cercanía entre jugador y aficionado.Alexy Vega, por su parte, correspondió con amabilidad, tomándose unos minutos para saludar y fotografiarse con su pequeño seguidor. El delantero, que apunta a tener minutos en el compromiso, agradeció el apoyo y se mostró motivado de cara a este importante duelo para la Bicolor.Este tipo de momentos reflejan la conexión entre la Selección de Honduras y su afición, especialmente con los más jóvenes que sueñan con ver a sus ídolos triunfar. El gesto entre Alexy Vega y el pequeño Axel se convirtió en una de las imágenes más tiernas de la previa al decisivo enfrentamiento ante Costa Rica.