Alexy Vega fue sorprendido por carismático niño a horas del Honduras vs Costa Rica: "Que meta un gol"

El niño, de nombre Axel, no dudó en acercarse para saludar al atacante catracho y expresarle su admiración. “¿Conoces a Alexy Vega? ¿Lo admiras?”, le preguntaron, y con timidez, pero convencido, el pequeño respondió: “Sí”. Su emoción fue evidente al tener frente a uno de sus ídolos del fútbol hondureño.

A pocas horas del esperado duelo entre Honduras y Costa Rica por la eliminatoria mundialista, una emotiva escena protagonizada por Alexy Vega se robó la atención en las afueras del estadio. El futbolista del Marathón fue sorprendido por un pequeño aficionado que se acercó con ilusión y una sonrisa que reflejaba la pasión por la Selección Nacional.

Durante la breve conversación, Axel dejó claro su deseo para el encuentro ante los ticos. “¿Qué le dijiste a Alexy Vega?”, le consultaron, y sin pensarlo dos veces respondió: “Que meta un gol hoy contra Costa Rica”. La inocencia y fe del niño conmovieron a los presentes, quienes aplaudieron el gesto de cercanía entre jugador y aficionado.

Alexy Vega, por su parte, correspondió con amabilidad, tomándose unos minutos para saludar y fotografiarse con su pequeño seguidor. El delantero, que apunta a tener minutos en el compromiso, agradeció el apoyo y se mostró motivado de cara a este importante duelo para la Bicolor.

Este tipo de momentos reflejan la conexión entre la Selección de Honduras y su afición, especialmente con los más jóvenes que sueñan con ver a sus ídolos triunfar. El gesto entre Alexy Vega y el pequeño Axel se convirtió en una de las imágenes más tiernas de la previa al decisivo enfrentamiento ante Costa Rica.