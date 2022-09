La entrevista de Diego Vázquez a Diario Olé de Argentina: Le preguntan sobre la pobreza del país y también del cuidado a Messi

Convocaste a ocho jugadores del exterior. ¿A cuál destacás?

-A todos, Nos basamos más en el equipo, no tenemos alguien que sea estrella determinante. Tenemos que ser el equipo. Contra Canadá y Curaçao, que tiene todos sus futbolistas de Países Bajos, manejamos bien en esa parte. El técnico apunta al equipo, no a una individualidad.

Se sabe que Honduras es un país con problemas de pobreza. ¿Te condiciona ese contexto social de Honduras para realizar tu trabajo?

-Acá hay problemas, pero está más evolucionado que otros países de Centroamérica como Nicaragua. Hay cinco estadios muy buenos, se acaba de realizar un pre Mundial en Honduras. Si bien acepto que es un país en crecimiento, pero el fútbol creció mucho. Tenemos un complejo muy lindo con cancha sintéticas. Las comodidades para trabajar las tenemos todas. Quizás nos falte un poco en las gramas, para que sean de primer nivel. Estamos en ese camino.

Vos fuiste campeón local con Motagua. ¿Eso fue lo determinante para que te eligieran o también influyó que seas argentino? En Sudamérica hay una tendencia a contratar técnicos de nuestro país...

-En Motagua ganamos seis títulos, como jugador obtuve otros cinco. Dirigí ocho años y medio, jugamos tres finales de Concacaf, jugamos Concachampions, le empatamos al América, le empatamos al Tijuana en México. Hicimos muy buen ciclo y lo posicionamos al club a nivel internacional. El trabajo de todo el cuerpo técnico fue lo que nos posicionó para dirigir a la selección. Me acompañan varios profesionales desde hace nueve años: como asistentes Ninrod Medina y Javier Núñez, como preparadores físicos Patricio Negreira y Jair Aguilar y como entrenador de arqueros, Hugo Caballero.

Honduras fue a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En 2026 habrá 48 equipos en lugar de 32. ¿Creés que con ese aumento de plazas vas a poder llevar a tu selección al Mundial?

-Ese es el objetivo, es la ilusión. Esperemos que nos den todo el proceso para llegar.

¿Qué valoración hacen en Honduras del trabajo de Pedro Troglio en Olimpia?

-Muy buen trabajo, vino, salió campeón. Nos ganó finales a nosotros.

Fuiste parte de las Inferiores en River, ¿con quién jugaste?

-Yo soy categoría 71. Hice Quinta y Sexta División. De mis compañeros llegaron a Primera el Cuqui Silvani, Padula y Diego Siciliano. Los técnicos eran Martín Vairo y Martín Pando.

¿Qué aprendizaje sacaste de River?

-Mirá, me acuerdo que teníamos a Adolfo Pedernera de director deportivo. Una vez habíamos perdido un partido, no me acuerdo contra qué rival. Me vio triste, estaba mal, y me vino a decir: ‘Nene, a esto juega el que puede, no el que quiere’. En ese momento no lo entendí, pero con el tiempo me di cuenta que tiene razón, al fútbol juega el que puede.