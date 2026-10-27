La Sub-15 de Honduras ya tiene rival para el duelo de 16avos del Mundial

Tras un destacado cierre en la fase de grupos del Mundial y Festival de la FIFA Azerbaiyán 2026, la Selección Sub-15 de Honduras ya conoce formalmente quién es su próximo rival en la fase eliminatoria de 16avos en la División C. La 'Mini H' tendrá un desafío inédito en su radar al enfrentarse esta madruga del miércoles ante la India en Bakú (1:30 AM de Honduras), una escuadra que llega con la firme convicción de frenar el ímpetu ofensivo del combinado catracho.

Honduras se instaló en esta instancia del torneo de formato de fútbol 8 luego de cosechar 10 puntos en el Grupo P. Su camino en la fase inicial dejó un saldo notable de tres victorias ante Samoa Americana (16-0), Singapur (3-0) y Canadá (3-1), un empate contra Guinea (2-2) y una única caída frente a Guatemala (2-3). A pesar de los grandes números, el criterio de desempate directo con los chapines relegó a la Bicolor al tercer peldaño de su grupo, depositándolos en la División C. Por su parte, la India arriba a este cruce tras culminar también en el tercer puesto del sector K. El cuadro asiático ha apostado fuertemente por sus bases formativas en los últimos años, estructurando planteles sumamente físicos, veloces en transiciones cortas y con disciplina táctica que suele complicar a los equipos de nuestra región. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El entrenador español Cristian Aleza deberá reajustar especialmente las desatenciones en la línea defensiva que pasaron factura contra Guatemala. Contar con la solidez de sus zagueros desde el primer minuto será el pilar fundamental sobre el cual construir la transición hacia la portería contraria.