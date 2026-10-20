La Sub-15 de Honduras se marchó a Bakú para disputar el innovador Mundial Fútbol 8

La Sub-15 de Honduras emprendió su viaje con rumbo a Azerbaiyán para disputar el histórico Mundial de la categoría organizado por la FIFA en la ciudad de Bakú. Bajo el mando del profesor Cristian Aleza, la delegación catracha se traslada con un grupo de 14 futbolistas capacitados para afrontar este innovador certamen internacional, el cual reúne a selecciones de todo el planeta en un formato inédito de Fútbol 8 diseñado para potenciar el talento, la toma de decisiones y la madurez competitiva a edades tempranas. Esta competencia representa una oportunidad dorada para el desarrollo de las jóvenes promesas hondureñas, quienes tendrán la garantía de sumar un importante rodaje internacional frente a diversos estilos de juego globales. Más allá de los resultados en cancha, la expedición en suelo azerbaiyano busca consolidar la identidad del futbolista nacional dentro del programa Talent Development Scheme (TDS), proyectando a esta camada de jugadores hacia las categorías superiores y dejando en alto el nombre del país en el escaparate mundial. LA ENTREVISTA Profesor Cristian Aleza, hoy toca, profe, partir a este Mundial.

Pues sí, es una experiencia novedosa. La verdad es que va a enriquecer mucho la trayectoria de los chicos. Al final, el pilar de competir, el pilar de jugar es muy importante para Honduras y, quieras que no, pues nos garantiza una serie de partidos en la cual los jugadores van a tener esa experiencia y ese enriquecimiento.

Okay, hablemos: ¿cuántos chicos lleva?

Vamos 14 jugadores: dos porteros más 12 jugadores de campo. Hay representación de diferentes lugares de Honduras y tres jugadores internacionales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Cómo se hizo la escogencia?

La escogencia viene a partir del desarrollo que han tenido en el TDS en la categoría sub-14 y sub-15. A partir de ahí, pues tuvimos un proceso de desarrollo, de convivencia, torneos, entrenamientos semanales. Todos estos jugadores a nivel nacional ya entrenan bajo la sub-16 en el CES, el Centro de Entrenamiento de Selecciones. Entonces nosotros hemos ido poco a poco dándoles herramientas para que lleguen en las mejores condiciones y, sobre todo, sabiendo que esto forma parte de su proceso; que estos jugadores pues nunca han tenido esa experiencia internacional. Solamente han sido tres los que han tenido ahora con la sub-16, y es súper valioso para nosotros tener con menos edad estas competiciones. Y le hago una consulta, porque muchos se cuestionan o muchos se preguntan por qué no hay de este equipo, por qué no hay del otro.

Lógicamente, esto ha sido un escouteo que has estado haciendo por todo el...Sí, un escouteo en el cual hemos tenido jugadores de diferentes equipos de Liga Nacional, de academias, de clubes distintos. Entonces, a partir de ahí, vimos a los jugadores más aptos, los que nos representan en el día de hoy y hasta el día 30 de octubre en Bakú. Nosotros no miramos clubes: al final miramos cualidades, miramos capacidades, miramos al final que el jugador tenga esa madurez que le aporta el propio entrenamiento, pero también la propia adquisición con los clubes. Y de ahí, pues obviamente, tener esa escogencia a nivel imparcial. ¿Cómo es el formato de este campeonato?

Son 289 países los que participan. Como digo, es al final un proyecto de FIFA nuevo en el que ya desde edades inferiores quieren tener ese roce internacional, lo cual me parece sensacional. A partir de ahí se han hecho grupos de seis: ahí te garantiza ya jugar cinco partidos en esa fase preliminar. Luego, dependiendo también de la clasificación, de que quedes primero, segundo o tercero, siempre vas a volver a jugar, vas a tener cinco partidos más. Por lo cual, lo que comento: 10 partidos —40 minutos dura cada partido, 20 y 20—, formato Fútbol 8, te garantiza jugar 400 minutos, que para nosotros es oro. Y muy importante: que al final cualquier delegación que llega el primer día termina el último día. Ninguna selección abandona Azerbaiyán, y a nivel integral y como proceso vital es muy importante que esos jugadores también interactúen con jugadores de otros países.

Bueno, para decirlo de otra manera, aquí nadie va a quedar eliminado de la fase de grupos, por decirlo de alguna manera.

No, dependiendo obviamente de la clasificación: cuanto más arriba quedes mejor, vas a tener el roce contra los mejores de los otros grupos. Por lo cual, para nosotros es muy importante que la formación vaya unida también a que los jugadores vayan adquiriendo esos hábitos de competencia que produzcan que llegue el mayor número de jugadores de selecciones jóvenes a la mayor. Entonces, para nosotros, y se lo hemos dicho a ellos, es una experiencia en la cual tienen que divertirse, tienen que vivir de ello y que ofrezcan sus mejores cualidades a nivel de grupo. Esto es muy importante: que el ego se quede aquí en Honduras y que ahora mismo representan al país; y que cada uno, creando las sinergias correspondientes con los compañeros, buscaremos lo mejor para el equipo. Este formato 8 contra 8, lógicamente, nos reduce el diámetro... las dimensiones de la cancha son totalmente distintas.

Sí, el reglamento también: la ley del offside, del fuera de juego, es en la propia área. Lo que quiere FIFA con este formato de Fútbol 8, aparte de masificar y que todos los países tengan la experiencia, es que el jugador tenga mayor intervención, mayor toma de decisión en el campo. Al final, como dices tú, hay menos espacio, hay menos tiempo para decidir. El jugador coordinativo, el jugador técnico brilla más; el jugador condicional también por los recorridos del campo tiene mayor capacidad de desplazamientos. Y es muy importante lo que decimos: la formación viene ya desde el futsal, desde el 5 contra 5; hay jugadores que tenemos y jugadores de otros países que ese proceso de tener diferentes hábitos en edades inferiores no lo han tenido. Por lo cual la FIFA yo creo que ha apostado por un torneo novedoso y, a la vez, yo creo que congruente con lo que necesitan estos niños. Eso iba a decir yo casualmente. Este nuevo formato, ¿a qué nos apunta?

Digo, porque es un formato totalmente distinto a lo que hemos estado acostumbrados, tanto en categorías inferiores como mayores.Pues aporta que el jugador poco a poco sea más inteligente, tenga mayores decisiones en menos tiempo; también emocionalmente esté acostumbrado a que le lleguen mucho a las áreas, a que llegue mucho a las áreas. Por lo cual tiene también una responsabilidad en las finalizaciones y en la protección del área propia; y que la FIFA con esto quiere que, en definitiva, tenga mayor intervención el jugador y que tenga esa capacidad de que las condiciones analíticas y que no haya toma de decisión sean nulas, y que el jugador juegue al juego, que es lo importante. Cristian, aquí hablamos de que prácticamente nadie se vaya a sorprender porque digan: «Bueno, se dio un X resultado, X resultado», porque es prácticamente como un futbolito.

Bueno, al final los niños llegan capacitados. Yo creo que tenemos buen equipo para hacer buenos resultados, pero pasará por jugar bien. Para nosotros lo más importante es jugar bien y obviamente, según defiendas o según ataques, quedarán resultados más abultados que otros. Pero lo que repito: nosotros hemos intentado que haya un orden en los ataques y defensas, que el ritmo se lo demos —al final hay mucha intervención, por lo cual el ritmo tiene que ser alto— y luego que el balón sea el protagonista, que nos responsabilicemos, que los jugadores ya tomen decisiones, que tengan autonomía, que queramos tener esa personalidad como país: que no juguemos por jugar, sino que tengamos unas intenciones. Y creo, como digo, que hay chicos que llevan dos años en el proceso TDS, entonces llegan con un desarrollo que creo que les llega la competencia en el momento idóneo.