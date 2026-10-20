La Sub-15 de Honduras se marchó a Bakú para disputar el innovador Mundial Fútbol 8

La Sub-15 de Honduras emprendió su viaje con rumbo a Azerbaiyán para disputar el histórico Mundial de la categoría organizado por la FIFA en la ciudad de Bakú. Bajo el mando del profesor Cristian Aleza, la delegación catracha se traslada con un grupo de 14 futbolistas capacitados para afrontar este innovador certamen internacional, el cual reúne a selecciones de todo el planeta en un formato inédito de Fútbol 8 diseñado para potenciar el talento, la toma de decisiones y la madurez competitiva a edades tempranas.
Esta competencia representa una oportunidad dorada para el desarrollo de las jóvenes promesas hondureñas, quienes tendrán la garantía de sumar un importante rodaje internacional frente a diversos estilos de juego globales. Más allá de los resultados en cancha, la expedición en suelo azerbaiyano busca consolidar la identidad del futbolista nacional dentro del programa Talent Development Scheme (TDS), proyectando a esta camada de jugadores hacia las categorías superiores y dejando en alto el nombre del país en el escaparate mundial.
LA ENTREVISTA
Profesor Cristian Aleza, hoy toca, profe, partir a este Mundial.
Pues sí, es una experiencia novedosa. La verdad es que va a enriquecer mucho la trayectoria de los chicos. Al final, el pilar de competir, el pilar de jugar es muy importante para Honduras y, quieras que no, pues nos garantiza una serie de partidos en la cual los jugadores van a tener esa experiencia y ese enriquecimiento.
Okay, hablemos: ¿cuántos chicos lleva?
Vamos 14 jugadores: dos porteros más 12 jugadores de campo. Hay representación de diferentes lugares de Honduras y tres jugadores internacionales.
¿Cómo se hizo la escogencia?
La escogencia viene a partir del desarrollo que han tenido en el TDS en la categoría sub-14 y sub-15. A partir de ahí, pues tuvimos un proceso de desarrollo, de convivencia, torneos, entrenamientos semanales. Todos estos jugadores a nivel nacional ya entrenan bajo la sub-16 en el CES, el Centro de Entrenamiento de Selecciones. Entonces nosotros hemos ido poco a poco dándoles herramientas para que lleguen en las mejores condiciones y, sobre todo, sabiendo que esto forma parte de su proceso; que estos jugadores pues nunca han tenido esa experiencia internacional. Solamente han sido tres los que han tenido ahora con la sub-16, y es súper valioso para nosotros tener con menos edad estas competiciones.
Y le hago una consulta, porque muchos se cuestionan o muchos se preguntan por qué no hay de este equipo, por qué no hay del otro.
Lógicamente, esto ha sido un escouteo que has estado haciendo por todo el...Sí, un escouteo en el cual hemos tenido jugadores de diferentes equipos de Liga Nacional, de academias, de clubes distintos. Entonces, a partir de ahí, vimos a los jugadores más aptos, los que nos representan en el día de hoy y hasta el día 30 de octubre en Bakú. Nosotros no miramos clubes: al final miramos cualidades, miramos capacidades, miramos al final que el jugador tenga esa madurez que le aporta el propio entrenamiento, pero también la propia adquisición con los clubes. Y de ahí, pues obviamente, tener esa escogencia a nivel imparcial.
¿Cómo es el formato de este campeonato?
Son 289 países los que participan. Como digo, es al final un proyecto de FIFA nuevo en el que ya desde edades inferiores quieren tener ese roce internacional, lo cual me parece sensacional. A partir de ahí se han hecho grupos de seis: ahí te garantiza ya jugar cinco partidos en esa fase preliminar. Luego, dependiendo también de la clasificación, de que quedes primero, segundo o tercero, siempre vas a volver a jugar, vas a tener cinco partidos más. Por lo cual, lo que comento: 10 partidos —40 minutos dura cada partido, 20 y 20—, formato Fútbol 8, te garantiza jugar 400 minutos, que para nosotros es oro. Y muy importante: que al final cualquier delegación que llega el primer día termina el último día. Ninguna selección abandona Azerbaiyán, y a nivel integral y como proceso vital es muy importante que esos jugadores también interactúen con jugadores de otros países.
Bueno, para decirlo de otra manera, aquí nadie va a quedar eliminado de la fase de grupos, por decirlo de alguna manera.
No, dependiendo obviamente de la clasificación: cuanto más arriba quedes mejor, vas a tener el roce contra los mejores de los otros grupos. Por lo cual, para nosotros es muy importante que la formación vaya unida también a que los jugadores vayan adquiriendo esos hábitos de competencia que produzcan que llegue el mayor número de jugadores de selecciones jóvenes a la mayor. Entonces, para nosotros, y se lo hemos dicho a ellos, es una experiencia en la cual tienen que divertirse, tienen que vivir de ello y que ofrezcan sus mejores cualidades a nivel de grupo. Esto es muy importante: que el ego se quede aquí en Honduras y que ahora mismo representan al país; y que cada uno, creando las sinergias correspondientes con los compañeros, buscaremos lo mejor para el equipo.
Este formato 8 contra 8, lógicamente, nos reduce el diámetro... las dimensiones de la cancha son totalmente distintas.
Sí, el reglamento también: la ley del offside, del fuera de juego, es en la propia área. Lo que quiere FIFA con este formato de Fútbol 8, aparte de masificar y que todos los países tengan la experiencia, es que el jugador tenga mayor intervención, mayor toma de decisión en el campo. Al final, como dices tú, hay menos espacio, hay menos tiempo para decidir. El jugador coordinativo, el jugador técnico brilla más; el jugador condicional también por los recorridos del campo tiene mayor capacidad de desplazamientos. Y es muy importante lo que decimos: la formación viene ya desde el futsal, desde el 5 contra 5; hay jugadores que tenemos y jugadores de otros países que ese proceso de tener diferentes hábitos en edades inferiores no lo han tenido. Por lo cual la FIFA yo creo que ha apostado por un torneo novedoso y, a la vez, yo creo que congruente con lo que necesitan estos niños.
Eso iba a decir yo casualmente. Este nuevo formato, ¿a qué nos apunta?
Digo, porque es un formato totalmente distinto a lo que hemos estado acostumbrados, tanto en categorías inferiores como mayores.Pues aporta que el jugador poco a poco sea más inteligente, tenga mayores decisiones en menos tiempo; también emocionalmente esté acostumbrado a que le lleguen mucho a las áreas, a que llegue mucho a las áreas. Por lo cual tiene también una responsabilidad en las finalizaciones y en la protección del área propia; y que la FIFA con esto quiere que, en definitiva, tenga mayor intervención el jugador y que tenga esa capacidad de que las condiciones analíticas y que no haya toma de decisión sean nulas, y que el jugador juegue al juego, que es lo importante.
Cristian, aquí hablamos de que prácticamente nadie se vaya a sorprender porque digan: «Bueno, se dio un X resultado, X resultado», porque es prácticamente como un futbolito.
Bueno, al final los niños llegan capacitados. Yo creo que tenemos buen equipo para hacer buenos resultados, pero pasará por jugar bien. Para nosotros lo más importante es jugar bien y obviamente, según defiendas o según ataques, quedarán resultados más abultados que otros. Pero lo que repito: nosotros hemos intentado que haya un orden en los ataques y defensas, que el ritmo se lo demos —al final hay mucha intervención, por lo cual el ritmo tiene que ser alto— y luego que el balón sea el protagonista, que nos responsabilicemos, que los jugadores ya tomen decisiones, que tengan autonomía, que queramos tener esa personalidad como país: que no juguemos por jugar, sino que tengamos unas intenciones. Y creo, como digo, que hay chicos que llevan dos años en el proceso TDS, entonces llegan con un desarrollo que creo que les llega la competencia en el momento idóneo.
Claro, esto es algo novedoso para el país, Cristian, porque no lo habíamos tenido. Igual la FIFA lo está implementando por primera vez, este tipo de formato.
Sí, creo que para nosotros también es novedoso, porque nosotros normalmente especializamos muy pronto en Fútbol 11, a edades de 12 o 13 años, y los jugadores necesitan una trayectoria, un proceso en el que vayan viviendo diferentes relaciones de espacios, de número de jugadores, etcétera. Entonces nosotros como TDS y como proyecto también de federación ya llevamos un año en la categoría sub-13 entrenando bajo este formato de Fútbol 8. Estos jugadores ya experimentan en Fútbol 11, pero nosotros como federación sí que llevamos ya esta idea inculcándola.
¿Y cómo visualizamos, por ejemplo, un plan de entrenamiento en este Fútbol 8, Cristian?
Pues el entrenamiento tiene que ser adaptativo, obviamente.
¿Al momento de defender, cuántos por ejemplo?
Al momento de defender, al final, quedarán con estructuras que queden también en situaciones como en los ataques de los rivales, ¿no?
O sea que aquí podemos decir que el único seguro es el guardameta.
Sí. No, al final, como digo, son siete jugadores de campo y de ahí pues se jugará a veces con tres, se jugará con dos atrás, se jugará con cuatro a veces en el medio campo, se jugará con tres... Pero bueno, al final depende mucho porque los cambios son volátiles también, es algo que tengo que comentar. Son cambios ilimitados: jugador que es sustituido puede volver a entrar. Entonces, como digo, invita mucho a que el jugador juegue mucho, no a que el jugador tenga un 15, un 10 o un 20% de minutos, ¿no? Así acumulan muchos minutos.
El tema tarjetas, expulsiones, ¿Cómo lo visualizan aquí? ¿Cómo está este reglamento?
La triple tarjeta amarilla en partidos consecutivos te conduce a un partido de suspensión, sea fase preliminar o fase final. El tema de las tres tarjetas sin recibir también te elimina una tarjeta. Luego, la tarjeta roja obviamente tiene un partido de suspensión el día siguiente, partido siguiente. Y los chicos se van a acostumbrar también a que el reglamento te condiciona la ley del offside. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber jugadores que, en cierto modo, queden largos con los compañeros, queden rozando casi la ley del fuera de juego para que el equipo rival se desorganice, y vamos a tener que jugar también con eso.
O sea que hay una manera totalmente distinta de plantear este tipo de partidos.Sí, porque es una adaptación entre Fútbol 5 y Fútbol 11, ¿no?
Y ahí tienes que ser inteligente y, a su vez, no tienes que estropear tampoco lo que hemos hecho, porque nosotros, como edad de sub-15, nuestro principal objetivo es que el jugador juegue al Fútbol 11.
La gente siempre espera, Cristian, resultados: que le vaya bien a una selección. ¿Qué podemos esperar de estos muchachos cuando, lógicamente, lo que se está buscando de aquí es darle ese ritmo, el crecimiento a los muchachos?
Pues pedimos y, sobre todo, queremos un equipo con identidad, ¿no? Que sepamos a qué queremos jugar. Creo que tenemos un equipo muy autónomo que no depende tanto del cuerpo técnico, del staff, de que le dé órdenes. Creo que son unos jugadores estables, unos jugadores que ya están acostumbrados a objetivos psicológicos, a objetivos diferentes de ganar y perder. Entonces yo creo que vamos a encontrarnos una Honduras madura, una Honduras también con proyección. Jugadores que han estado hoy en la sub-15 han estado previamente en la sub-16, y ese es el objetivo, ¿no?: que creemos jugadores en proyección para que jueguen en la mayor categoría posible a su edad.
¿De los rivales qué se conoce o es muy difícil conocer de los que nos podemos enfrentar?
Pues para nosotros es insignificante, ¿no? Al final nos adaptaremos un poco al contexto. Queremos lo mejor de nosotros como modelo propio. Sí que va a haber, y lo bueno de este torneo es que nos vamos a encontrar muchísimas características, muchísimos contextos de juego: equipos con muchísima preparación, equipos que han nacido ahora. Entonces, a través de esto, pues equipos más verticales como pudiera ser Guinea, equipos más combinativos como pueda ser Guatemala. Entonces, como digo, es un poco que los chicos se vayan adaptando y que nosotros les demos también responsabilidades y herramientas para que rindan mejor.
Y cuando usted me habla de responsabilidades, lógicamente es el poder dejar el nombre de Honduras en alto, más allá de la preparación y el crecimiento que se puede tener.
Sí, nosotros no medimos como 14 jugadores, sino medimos como grupo, ¿no?, como colectivo. Entonces es fundamental que existan valores, que exista el compromiso, que exista la ambición, que exista el respeto, que exista el trabajo en equipo; y que, a su vez, los chicos, cuando vayan a los cambios, se van a encontrar a otro compañero al lado. O sea, no va a haber estructuras como en el Fútbol 11 con dos o tres cambios, sino que pueden ser cambios continuos, pero intentaremos que sean los más estables, ¿no? No intentaremos crear confusiones en los jugadores y que saquen todo su potencial. Como digo, es un proyecto que nosotros como TDS y ya en selección pues tenemos una continuidad y unas visorías que hemos realizado en los diferentes puntos del país; y los que están, para nuestro parecer, pues son los mejores que nos pueden representar.