Sub-17 de Honduras visitó la Ciudad Real Madrid y Francis cuenta la experiencia

En el marco de su intensa gira de preparación por el continente europeo de cara al Mundial de la FIFA Qatar 2026, el cuerpo técnico y la comitiva de la Selección Sub-17 de Honduras protagonizaron este viernes una visita oficial histórica a las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, ubicada en el sector de Valdebebas. El encuentro, planificado estratégicamente por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), tuvo como propósito fundamental asimilar metodologías de vanguardia y fortalecer la formación de los jóvenes prospectos catrachos.

La delegación hondureña fue encabezada por el director técnico de la escuadra juvenil, Merling Paz, acompañado de cerca por Francis Hernández, encargado de la Dirección Deportiva del ente federativo. La apertura de las puertas del club más laureado del planeta fue posible gracias a la gestión de Hernández, quien coordinó el enlace directo con Manu Fernández, actual director de fútbol base del Real Madrid. Fernández y su equipo de trabajo brindaron una recepción de primer nivel a los catrachos, compartiendo valiosos conceptos sobre el funcionamiento interno de la famosa "Fábrica" merengue. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Nos han recibido espectacular. Hemos tenido formación con distintos departamentos, abordando cuestiones relacionadas con el rendimiento del jugador a nivel individual, la mejora condicional y la manera en que trabajan las capacidades de fuerza desde edades tempranas. Ha sido una jornada de mucho aprendizaje", expresó Francis, valorando positivamente la apertura del Real Madrid y la oportunidad de compartir una jornada de aprendizaje con profesionales especializados en diferentes áreas del fútbol formativo.

"Hemos creado una zona de trabajo entre la Federación de Fútbol de Honduras y el Real Madrid para compartir conocimiento, en la que profesionales de primer nivel nos han podido transmitir el trabajo que desarrollan para mejorar individualmente a sus jugadores. Esto cobra mucho sentido en el contexto de una selección nacional, porque buscamos mejorar al futbolista en el plano individual para que ese crecimiento pueda repercutir en nuestro fútbol a futuro", añadió. "Para nosotros es una oportunidad de captar ideas que podamos implementar en Honduras, independientemente de los recursos que tengamos nosotros y de los que disponga el Real Madrid. Lo importante es adquirir conocimientos, entender cómo trabajan y aprovecharlos para desarrollar nuestro propio proceso de mejora individual del jugador", cerró el director deportivo de Honduras. Durante el extenso recorrido por las canchas y laboratorios de alto rendimiento, los profesionales hondureños se sumergieron en los pilares que sostienen el éxito de las ligas menores madridistas. Entre los temas principales de aprendizaje destacaron los sofisticados sistemas de planificación para la aplicación de cargas de fuerza en edades tempranas y las herramientas tecnológicas enfocadas en potenciar el desarrollo técnico y mental individual de cada atleta.

Para el estratega Merling Paz, este intercambio representa un salto de calidad incalculable para el balompié menor del país. La oportunidad de observar de primera mano cómo se moldea la élite mundial otorga al cuerpo técnico hondureño nuevas herramientas competitivas para optimizar los entrenamientos y el acondicionamiento táctico en las semanas previas a la justa mundialista. Esta enriquecedora experiencia institucional no será el único beneficio de la estancia en suelo ibérico; la planificación también incluye el roce directo en el rectángulo de juego. La Selección Sub-17 tiene programado disputar cruciales partidos amistosos de fogueo contra las exigentes categorías inferiores tanto del Real Madrid como del Atlético, lo que servirá para medir el verdadero nivel competitivo del plantel.

🇭🇳⚽ Una visita a la casa del @realmadrid que abre nuevos caminos para Honduras. 🏟️🇪🇸🤝 La #FFH , a través de su Dirección Deportiva; el cuerpo técnico de la Selección Sub-17 y miembros del staff de #LaH absoluta vivió una jornada de intercambio de conocimientos en la ciudad deportiva del Real Madrid, conociendo de cerca sus métodos de formación, preparación física y desarrollo individual del futbolista.📚💡 Una experiencia que fortalece el aprendizaje de nuestros profesionales y aporta nuevas ideas para seguir construyendo el futuro del fútbol hondureño.https://t.co/i7mWyIHijS — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 16, 2026