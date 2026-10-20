La Sub-17 de Honduras iguala ante el Real Madrid en su gira previa al Mundial

La Selección Sub-17 de Honduras dio un golpe de autoridad en su preparación internacional tras empatar 0-0 frente al Real Madrid C en la mismísima Ciudad Deportiva de Valdebebas. En el marco de su gira por España previa al Mundial de Catar 2026, la representación juvenil catracha exhibió temple y criterio táctico ante una de las canteras más prestigiosas del planeta fútbol. El elenco dirigido por Merling Paz no se intimidó ante el escenario e imprimió personalidad desde el silbatazo inicial, logrando generar oportunidades claras de gol sobre el marco merengue. La igualdad sin anotaciones deja sensaciones de alto optimismo para un grupo que mide su verdadero alcance competitivo frente a estructuras europeas de élite antes de encarar la cita mundialista.

Para esta prueba de fuego, el estratega hondureño alineó de inicio a David Paz, Alfredo Rodríguez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzú, Heiner Reyes, Cristopher Batiz, Jeremy Rodríguez, Mike Arana, Yeiron Arzú, Kevin Pérez y Diego Matute. La nómina cuenta con un fuerte bloque de la Liga Nacional —liderado por seis elementos del Olimpia, tres del Real España y uno del Motagua— complementado por valiosos legionarios, entre los que destaca el atacante Hendrik Menjívar, activo en el FC Solothurn de Suiza.

Sin tiempo para el descanso, la travesía de la Bicolor juvenil en suelo ibérico continuará este miércoles 21 de octubre con otro choque de alta exigencia ante la plantilla juvenil del Atlético de Madrid. La planificación de la Federación de Fútbol de Honduras apunta a saturar de rodaje internacional a esta generación para que alcance su techo competitivo antes del viaje a Medio Oriente.

Una vez finalizado el ciclo de fogueos en Europa, la H centrará toda su atención en la fase final de la Copa Mundial Sub-17, donde quedó encuadrada en un exigente Grupo L junto a las selecciones de Serbia, Colombia y Japón. La meta del cuerpo técnico es afianzar el funcionamiento colectivo para pelear el boleto a la segunda ronda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El calendario de la Bicolor en la fase de grupos ya está definido para la madrugada y mañana hondureña: el debut será el sábado 21 de noviembre frente a Serbia (6:30 a. m.), seguido del choque ante Colombia el martes 24 de noviembre (9:30 a. m.) y el cierre ante Japón el sábado 28 de noviembre (7:00 a. m.).

🇭🇳⚽️ ¡ONCE INICIAL DE LA SELECCIÓN NACIONAL U-17!Estos son los 11 titulares elegidos por el seleccionador Merling Paz para el fogueo internacional ante el Real Madrid.🕘 9:00 a. m. (Honduras)📍 Madrid, España¡Vamos, Honduras! 🇭🇳💪#LaHU17Mundialista #VamosCipotes #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 20, 2026