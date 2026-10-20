La Sub-17 de Honduras iguala ante el Real Madrid en su gira previa al Mundial

La Selección Sub-17 de Honduras dio un golpe de autoridad en su preparación internacional tras empatar 0-0 frente al Real Madrid C en la mismísima Ciudad Deportiva de Valdebebas. En el marco de su gira por España previa al Mundial de Catar 2026, la representación juvenil catracha exhibió temple y criterio táctico ante una de las canteras más prestigiosas del planeta fútbol.
El elenco dirigido por Merling Paz no se intimidó ante el escenario e imprimió personalidad desde el silbatazo inicial, logrando generar oportunidades claras de gol sobre el marco merengue. La igualdad sin anotaciones deja sensaciones de alto optimismo para un grupo que mide su verdadero alcance competitivo frente a estructuras europeas de élite antes de encarar la cita mundialista.
Para esta prueba de fuego, el estratega hondureño alineó de inicio a David Paz, Alfredo Rodríguez, Kevin Gyamfi, Denzel Arzú, Heiner Reyes, Cristopher Batiz, Jeremy Rodríguez, Mike Arana, Yeiron Arzú, Kevin Pérez y Diego Matute. La nómina cuenta con un fuerte bloque de la Liga Nacional —liderado por seis elementos del Olimpia, tres del Real España y uno del Motagua— complementado por valiosos legionarios, entre los que destaca el atacante Hendrik Menjívar, activo en el FC Solothurn de Suiza.
Sin tiempo para el descanso, la travesía de la Bicolor juvenil en suelo ibérico continuará este miércoles 21 de octubre con otro choque de alta exigencia ante la plantilla juvenil del Atlético de Madrid. La planificación de la Federación de Fútbol de Honduras apunta a saturar de rodaje internacional a esta generación para que alcance su techo competitivo antes del viaje a Medio Oriente.
Una vez finalizado el ciclo de fogueos en Europa, la H centrará toda su atención en la fase final de la Copa Mundial Sub-17, donde quedó encuadrada en un exigente Grupo L junto a las selecciones de Serbia, Colombia y Japón. La meta del cuerpo técnico es afianzar el funcionamiento colectivo para pelear el boleto a la segunda ronda.
El calendario de la Bicolor en la fase de grupos ya está definido para la madrugada y mañana hondureña: el debut será el sábado 21 de noviembre frente a Serbia (6:30 a. m.), seguido del choque ante Colombia el martes 24 de noviembre (9:30 a. m.) y el cierre ante Japón el sábado 28 de noviembre (7:00 a. m.).
🇭🇳⚽️ ¡ONCE INICIAL DE LA SELECCIÓN NACIONAL U-17!Estos son los 11 titulares elegidos por el seleccionador Merling Paz para el fogueo internacional ante el Real Madrid.🕘 9:00 a. m. (Honduras)📍 Madrid, España¡Vamos, Honduras! 🇭🇳💪#LaHU17Mundialista #VamosCipotes #UnNuevoCamino #UnaNuevaIlusión— Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) October 20, 2026
Esta serie de amistosos al más alto nivel reafirma la apuesta por dotar de jerarquía a los jóvenes catrachos, quienes buscan transformar el aprendizaje en suelo español en una participación histórica vistiendo los colores de Honduras en el escenario global.
GRUPO Y PARTIDOS DE HONDURAS EN QATAR
La Selección Sub-17 de Honduras integrará el Grupo L de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026, donde tendrá como rivales a Serbia, Colombia y Japón en la fase de grupos.
Este es el calendario de Honduras en la primera fase:
Sábado 21 de noviembre: Honduras vs. Serbia, a las 6:30 am.
Martes 24 de noviembre: Honduras vs. Colombia, a las 9:30 am.
Sábado 28 de noviembre: Honduras vs. Japón, a las 7:00 am.