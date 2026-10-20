Entrenadores de las selecciones de Honduras se reunen con DT Campeón del Mundo

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH), bajo el liderazgo de Francis Hernández en el área deportiva, comienza a abrirse camino en el ámbito internacional mediante acercamientos estratégicos con importantes organismos del fútbol mundial. Este martes 20 de octubre, la delegación hondureña sostuvo una importante reunión de trabajo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en un encuentro que apunta al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de los procesos deportivos de ambas instituciones.

La reunión se desarrolló en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ubicada en las afueras de Madrid, España, donde representantes de ambas federaciones compartieron experiencias, metodologías de trabajo y buenas prácticas relacionadas con el desarrollo de las selecciones nacionales, la formación de futbolistas y la gestión deportiva. Por parte de la RFEF, el seleccionador español, Luis de la Fuente, participó junto a Aitor Karanka, director técnico y de desarrollo de la selección absoluta, y Miguel Ángel España, entrenador de porteros. Los representantes del fútbol español expusieron aspectos relacionados con la estructura deportiva de sus selecciones, además de compartir experiencias sobre planificación técnica, formación y preparación de equipos de alto rendimiento.

La representación de Honduras estuvo encabezada por Francis Hernández, director deportivo de la FFH y quien anteriormente se desempeñó como coordinador de las categorías inferiores del fútbol español. Su presencia en este tipo de encuentros forma parte de los esfuerzos por impulsar el crecimiento del fútbol catracho mediante el intercambio de conocimientos con federaciones que cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo de sus selecciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE