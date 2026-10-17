Sorpresa en la convocatoria de Honduras para el Mundial Sub-15 de la FIFA

La Selección Sub-15 de Honduras hizo oficial este sábado la lista de convocados para disputar la inédita Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán, a partir del próximo 22 de octubre.

El estratega español Cristian Aleza, encomendado para liderar este revolucionario proyecto de ligas menores en el país, definió un plantel que genera debate y grandes expectativas por su particular estructura interna, rompiendo con los moldes tradicionales de los procesos juveniles catrachos.

La gran sorpresa de la nómina radica en la ausencia absoluta de futbolistas pertenecientes a Olimpia, Motagua, Marathón y Real España.

En su lugar, el cuerpo técnico de la 'Mini H' ha blindado el grupo apostando fuertemente por las bases de clubes como Platense y Génesis FC, sumando además a jóvenes promesas formadas directamente en los centros pilotos del Programa de Captación de Talentos (TDS) de la FIFA implementado a nivel nacional.

Josué Linares y Santiago Amador, del Platense, y el delantero Jonathan Martínez, del Génesis FC, son los únicos jugadores del ámbito local que aparecen en la convocatoria hondureña.

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Honduras afrontará este Mundial bajo un formato innovador de Fútbol 8, jugando en canchas reducidas con dos tiempos de 20 minutos cada uno. El combinado nacional quedó sembrado en el Grupo P, donde sostendrá duelos frente a Canadá, Guatemala, Guinea, Samoa Americana y Singapur.

La delegación catracha emprenderá el viaje rumbo a Europa de forma inmediata, listos para debutar en el Complejo Deportivo de Hovsan, con la mira puesta en avanzar a las fases definitorias que tendrán como escenario el majestuoso Baku Crystal Hall.

CONVOCATORIA DE LA SUB-15 PARA EL MUNDIAL DE QATAR

Porteros

Santiago Borjas – Irafut

Kiebling Urtecho – Charlotte Independence

Defensas

Josué Linares – Platense

Dempsey Ordoñez – AFFI (Academia de Fútbol Filadelfia)

Rene López – Ceiba Academy

Alejandro Amaya – FBO

David Vásquez – Soledad

Mediocampistas

Luis Caraccioli – Póvoa

Diego Ortiz – Relampago

Fabrizio Santos – DC United

Jeffrey Lara – San José Earthquakes

Santiago Amador – Platense

Delanteros

Danio Flores – AFFI

Jonathan Martínez – Génesis FC