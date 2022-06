¡A base de goles! Marco Aceituno, el héroe que dio el pase a Honduras al Mundial Sub-20 de Indonesia 2023

Con su poco más de 1,60 metros de altura junto a una corpulencia física bien trabajado a base de gimnasio y con la ayuda de su genética, Aceituno, sin importar el espinoso camino que tuvo que recorrer siendo un cipote criado en Valle Escondido, Cofradía, ha venido formándose como una promesa del balompié nacional que finalmente está empezando a emerger.

Máximo goleador del Premundial

Marco Aceituno quien después de acentuar actuaciones sobresalientes en la fase de grupos, octavos de final, registra seis anotaciones.

La petición de la novia de Marco Aceituno, la llegada de Roberto Contreras al Morazán y la algarabía de los hondureños

Las víctimas del juvenil de 18 años han sido Curazao (1) Jamaica (2) y Antigua y Barbuda (1) y Panamá (2); ahora apunta fuerte en la ofensiva para hacerle daño a Estados Unidos, el próximo rival de turno de la Mini H.

Así fueron los goles de Aceituno

Vs Antigua y Barbuda - minuto 84 (P)

Vs Jamaica - minuto 3 y 85

Vs Curazao - minuto 4

Vs Panamá - minuto 42 y 74 (P)