Nations League Sorteo EN VIVO: ¡Confirmados los 5 rivales de Honduras!

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL SORTEO DE LA NATIONS LEAGUE!
Así quedaron conformados los grupos de la Nations League:
LIGA A
GRUPO A: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua, República Dominicana.
GRUPO B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.
LIGA B
GRUPO A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán.
GRUPO B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados.
GRUPO C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Bonaire.
GRUPO D: Guyana Francesa, San Vicente y Belice
LIGA C
GRUPO A: Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas.
GRUPO B: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila.
GRUPO C: Saint Martín, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
TODOS LOS DETALLES DEL SORTEO
El Sorteo de la Nations League Concacaf se realizará utilizando el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf actualizado al 20 de julio de 2026. Las 41 asociaciones miembro participantes fueron distribuidas en bombos según su posición en dicha clasificación. La cobertura en vivo estará disponible a través del canal de YouTube de Concacaf y de los socios de transmisión de la confederación en toda la región.
En la Liga A, las cuatro selecciones mejor rankeadas —México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4)— se clasificaron automáticamente a los cuartos de final. Los 12 equipos restantes fueron divididos en seis bombos y se sortearán en dos grupos:
Bombo 1: Costa Rica, Honduras
Bombo 2: Jamaica, Haití
Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago
Bombo 4: Curazao, Surinam
Bombo 5: Martinica, Nicaragua
Bombo 6: El Salvador, República Dominicana
La Liga B contará con 16 equipos en cuatro grupos de cuatro, distribuidos en cuatro bombos:
Bombo 1: Guadalupe, Guyana, Cuba, Guayana Francesa
Bombo 2: San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Bermudas, Granada
Bombo 3: Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Belice, Dominica
Bombo 4: Sint Maarten, Bonaire, Barbados, Islas Caimán
Por su parte, la Liga C reunirá a nueve equipos en tres grupos de tres, con los siguientes bombos:
Bombo 1: Montserrat, Saint Martin, Antigua y Barbuda
Bombo 2: Aruba, Bahamas, Islas Turcas y Caicos
Bombo 3: Islas Vírgenes Británicas, Anguila, Islas Vírgenes Estadounidenses
El procedimiento establece que, para cada liga, las selecciones se extraerán bombo por bombo y se asignarán a las posiciones correspondientes de los grupos. En la Liga A (seis bombos de dos equipos), una selección de cada bombo irá al Grupo A y la otra al Grupo B en la misma posición. En la Liga B se sortearán posiciones A1-B1-C1-D1 y así sucesivamente hasta completar los cuatro grupos. En la Liga C el proceso será similar con tres grupos.
Una vez asignados todos los equipos, el sorteo concluirá. La fase de grupos de la competencia está programada para comenzar en septiembre de 2026 y finalizará con las finales de las tres ligas en marzo de 2027.