Nations League Sorteo EN VIVO: ¡Confirmados los 5 rivales de Honduras!

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL SORTEO DE LA NATIONS LEAGUE!

Así quedaron conformados los grupos de la Nations League:



LIGA A



GRUPO A: Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua, República Dominicana.

GRUPO B: Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador.



LIGA B



GRUPO A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán.

GRUPO B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados.

GRUPO C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Bonaire.

GRUPO D: Guyana Francesa, San Vicente y Belice



LIGA C



GRUPO A: Montserrat, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes Británicas.

GRUPO B: Antigua y Barbuda, Aruba y Anguila.

GRUPO C: Saint Martín, Bahamas e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

TODOS LOS DETALLES DEL SORTEO

El Sorteo de la Nations League Concacaf se realizará utilizando el Ranking de Selecciones Nacionales Masculinas de Concacaf actualizado al 20 de julio de 2026. Las 41 asociaciones miembro participantes fueron distribuidas en bombos según su posición en dicha clasificación. La cobertura en vivo estará disponible a través del canal de YouTube de Concacaf y de los socios de transmisión de la confederación en toda la región. En la Liga A, las cuatro selecciones mejor rankeadas —México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4)— se clasificaron automáticamente a los cuartos de final. Los 12 equipos restantes fueron divididos en seis bombos y se sortearán en dos grupos: Bombo 1: Costa Rica, Honduras

Bombo 2: Jamaica, Haití

Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago

Bombo 4: Curazao, Surinam

Bombo 5: Martinica, Nicaragua

Bombo 6: El Salvador, República Dominicana No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE