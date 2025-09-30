Austin FC vs Nashville EN VIVO: Andy Nájar y Bryan Acosta por su primer título en Estados Unidos, sede, hora y dónde verlo por TV

Se viene la gran final de la<b> US Open Cup </b>o Copa Abierta de Estados Unidos donde se medirán Austin FC y Nashville SC donde habrá participación hondureña con <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/derechazo-fondo-andy-najar-reencuentra-gol-nashville-clasifico-playoffs-mls-honduras-LF27554825" target="_blank">Andy Nájar</a></b> y Bryan Acosta.<b>Austin FC y Nashville SC</b> dejaron eliminados a Minnesota United y Philadelphia Union en las semifinales para encontrarse en partido único de la gran final del evento futbolístico.