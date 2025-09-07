¡Como un cazagoles! Edoardo, hijo mayor de David Suazo, anotó su primer gol con el Monastir del fútbol italiano

Edoardo arrancó en el 11 titular de su equipo y no defraudó anotando uno de los goles más bonitos del compromiso. El atacante realizó un sprint dentro del área rival y disparó el balón para cerrar la pinza y abrir la lata en el duelo.

La temporada 2025-2026 parece que podría ser un paso importante en la carrera del hijo de Suazo, que anotó la primera diana del cotejo frente al Budoni, exclub del italohondureño Valerio Marinacci.

¡Llegó el primero! Edoardo Suazo , hijo de la leyenda hondureña Óscar David Suazo Velásquez, anotó su primer gol con los colores del Monastir de la Serie D del fútbol italiano en partido disputado este domingo.

El gol de Suazo llegó en el 32, pero Aloia estiró la ventaja final del Monastri para el 0-2 final en la jornada inaugural del grupo G de la Serie D de Italia. Los primeros cinco del grupo avanzan a la segunda ronda del torneo.

El próximo juego del Monastir es contra Cassino. En este partido hará su debut de local en la competencia y buscará los tres puntos que lo metan de lleno por los primeros lugares del grupo G de la Serie D de Italia. Este partido está pactado para el domingo 14 de septiembre a las 7 de la mañana hora de Honduras.

Edoardo quiere seguir encendido en la Serie D de Italia. Luis Suazo, hermano menor, también suma un tanto desde que se estrenó con la Sub-19 del Braga de Portugal.

Luis Suazo fue uno de los grandes protagonistas de la Selección de Honduras Sub-17 en el Premundial de la FIFA. El hijo de David Suazo estaría en el listado final para competir en la Copa del Mundo Sub-17 a disputarse en este 2025.