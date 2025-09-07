¡Como un cazagoles! Edoardo, hijo mayor de David Suazo, anotó su primer gol con el Monastir del fútbol italiano

¡Llegó el primero! <b>Edoardo Suazo</b>, hijo de la leyenda hondureña <b>Óscar David Suazo Velásquez, </b>anotó su primer gol con los colores del Monastir de la Serie D del fútbol italiano en partido disputado este domingo. La temporada 2025-2026 parece que podría ser un paso importante en la carrera del hijo de Suazo, que anotó la primera diana del cotejo frente al Budoni, exclub del italohondureño Valerio Marinacci. Edoardo arrancó en el 11 titular de su equipo y no defraudó anotando uno de los goles más bonitos del compromiso. El atacante realizó un sprint dentro del área rival y disparó el balón para cerrar la pinza y abrir la lata en el duelo.