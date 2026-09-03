¡Baile blanco! Olimpia humilla al Platense con hat-trick de Yustin Arboleda

El Club Deportivo Olimpia volvió a la senda del triunfo y lo hizo con una contundente goleada de 4-1 sobre Platense, en un partido correspondiente a la sexta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El gran protagonista de la noche fue Yustin Arboleda, quien ingresó de cambio en el primer tiempo y terminó firmando un espectacular hat-trick. Los albos llegaban a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria después del empate ante Estrella Roja del pasado domingo. El equipo dirigido por Eduardo Espinel respondió de gran manera en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y terminó imponiendo condiciones ante un conjunto escualo que no pudo contener el poder ofensivo de sus rivales. Con este triunfo, el Rey de Copas se afianza en lo más alto de la tabla de posiciones con 14 puntos, sacando una ventaja momentánea de tres unidades sobre Real España y Marathón, ambos con 11, a la espera de los partidos que disputarán durante este fin de semana.

Para Platense, en cambio, la situación se complica cada vez más. El conjunto porteño continúa hundido en la clasificación y, bajo el mando de Raúl Cáceres, ocupa la novena posición con apenas cuatro puntos después de seis jornadas.

ACCIONES DEL PARTIDO

Apenas habían transcurrido 40 segundos cuando Jorge Renán Benguché ingresó al área y sacó un potente remate que fue desviado de manera brillante por el guardameta del Platense, Merlín Bonilla, quien reaccionó rápidamente para evitar la caída de su portería. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A los cinco minutos llegó la apertura del marcador. "El Toro" Benguché apareció dentro del área y conectó con un certero cabezazo un espectacular centro de tres dedos enviado por Edwin Rodríguez. El delantero ganó la posición y mandó el balón al fondo de la red para adelantar al conjunto merengue. A los ocho minutos, Kevin Josué Güity estuvo muy cerca de ampliar la ventaja. El atacante sacó un potente bombazo desde fuera del área y el balón terminó estrellándose contra el poste, ante la mirada del guardameta Merlín Bonilla.

Al 18, Platense encontró el empate por medio de Eduardo Urbina, quien se despachó con un auténtico golazo. El mediocampista recibió un centro de Manuel Salinas desde un costado y, de primera intención, sacó un espectacular zurdazo que se incrustó en el ángulo, dejando sin ninguna posibilidad de reacción al portero Edrick Menjívar. Una auténtica obra de arte. La mala noticia para Olimpia llegó al minuto 24, cuando Jorge Benguché tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en una de sus piernas. El delantero se lanzó al césped visiblemente adolorido, recibió atención médica e intentó continuar en el encuentro, pero finalmente le fue imposible seguir. "El Toro" fue sustituido y en su lugar ingresó Yustin Arboleda, encendiendo las alarmas en el conjunto merengue de cara a su próximo compromiso de la Copa Centroamericana ante Luis Ángel Firpo de El Salvador. Un minuto después, Platense estuvo muy cerca de darle vuelta al marcador. Solani comandó un rápido contragolpe y asistió a Avner Portillo, quien ingresó con peligro al área y sacó un remate que fue desviado de gran manera por Menjívar, evitando que el conjunto porteño tomara ventaja. LEA TAMBIÉN: Mauro Reyes revela presión que tiene en Real España y habló de la despedida de Jeaustin Al minuto 29, Yustin Arboleda apareció para devolverle la ventaja al Olimpia. Kilmar Peña sacó un remate que impactó en el defensor Palacios y el rebote quedó servido para el delantero, quien aprovechó la oportunidad para sacar un zurdazo que pasó por debajo de las piernas del guardameta Merlín Bonilla y terminó en el fondo de la red. Antes del descanso, al minuto 40, Edwin Rodríguez volvió a probar suerte desde larga distancia. El mediocampista sacó un potente derechazo que pasó muy cerca del arco defendido por Bonilla, marchándose apenas desviado del poste.

SEGUNDO TIEMPO

Al minuto 54, Eduardo Urbina estuvo muy cerca de conseguir su segundo gol de la noche. El volante ofensivo recibió la pelota y sacó un remate que pasó rozando el poste, quedándose a centímetros de volver a celebrar ante el conjunto merengue. Tres minutos después, al 57, Imanol Enríquez generó peligro dentro del área chica. El atacante levantó la pelota y sacó un remate de volea, pero el guardameta del Platense estuvo atento y logró quedarse con el disparo. Olimpia encontró el gol de la tranquilidad al minuto 69 nuevamente por medio de Yustin Arboleda. El artillero ingresó al área, realizó un enganche para quitarse de encima la marca de Jefferson Castillo y sacó un potente zurdazo que pasó por debajo de las piernas del arquero Merlin Bonilla para terminar en el fondo de la portería.