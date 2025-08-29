¡Cambio obligatorio! El clásico entre Marathón vs Olimpia sufre una variación en la programación de la jornada 7

Todo comenzará este sábado 30 de agosto con dos partidos, el primero desde las 3 de la tarde cuando se enfrenten en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz el Génesis PN, quienes ficharon al brasileño Gabriel Araújo y el Victoria, que tiene cinco derrotas al hilo.

Este fin de semana se desarrollará la jornada 7 del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras con sus cinco partidos y donde se disputarán dos clásicos de alto voltaje en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Y en primera instancia, la Liga Nacional programó el segundo duelo que es el clásico entre Marathón vs Olimpia desde las 6:00 pm. La directiva esmeralda sorprendió al determinar que se desarrollará en el estadio Olímpico.

Sin embargo, este viernes 29 de agosto el Marathón notificó que el enfrentamiento contra el León tiene una alteración en su horario. Oficialmente ya no comenzará desde las 6 de la noche.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

"Por disposición de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional el partido programado para el sábado entre Marathón y Olimpia jugarán en nuevo horario: 7:30 pm", anunció el Monstruo Verde en sus redes sociales.

Se resalta que esta jornada 7 no tendrá la presencia de los 13 futbolistas convocados a la Selección de Honduras para los partidos eliminatorios ante Haití y Nicaragua del 5 y 9 de septiembre.

Olimpia tiene 5 bajas: Jorge Benguché, Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto. Mientras que los verdolagas no tendrán a su mejor jugador: Alexy Vega.

Los otros tres compromisos se disputarán este domingo 31 de agosto: A las 3 de la tarde en el estadio Óscar Peralta de la comunidad de San Francisco de la Paz, Olancho, el Juticalpa FC recibe a los Lobos de la UPNFM. La Jauría no tendrá al seleccionado Raúl García.

Mientras que a las 5:15 de la tarde en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula el Platense le hace los honores al CD Choloma, en un duelo de vecinos del departamento de Cortés.

Y la fecha 7 finalizará con el partidazo entre Motagua y Real España desde las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.

El Ciclón Azul tendrá las bajas de los seleccionados: Luis Ortiz, Luis Santamaría, Marcelo Santos y Christopher Meléndez. La Máquina tampoco contará con Luis "Buba" López y Franklin Flores.