Elison Rivas revive su golazo ante Xelajú, el clásico Marathón vs Olimpia y la ausencia en la Selección de Honduras: "me toca agachar la cabeza"

El fichaje de<b> Elison Rivas</b> con Olimpia se dio sin mucho protagonismo y desde su debut con la camiseta del Rey de Copas se ha ganado la titularidad y cariño de los aficionados a base de esfuerzo y buenas actuaciones en el terreno de juego.El pasado miércoles fue uno de los anotadores en el partido que Olimpia le ganó <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/olimpia-goleo-xelaju-fase-de-grupos-copa-centroamericana-concacaf-resultado-goles-BA27145253" target="_blank">3-0 al Xelajú</a></b> de Guatemala por la Copa Centroamericana de Concacaf, resultado que le permitió al equipo Merengue la clasificación directa a los cuartos de final del certamen internacional.