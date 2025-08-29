Elison Rivas revive su golazo ante Xelajú, el clásico Marathón vs Olimpia y la ausencia en la Selección de Honduras: "me toca agachar la cabeza"

El pasado miércoles fue uno de los anotadores en el partido que Olimpia le ganó 3-0 al Xelajú de Guatemala por la Copa Centroamericana de Concacaf, resultado que le permitió al equipo Merengue la clasificación directa a los cuartos de final del certamen internacional.

El fichaje de Elison Rivas con Olimpia se dio sin mucho protagonismo y desde su debut con la camiseta del Rey de Copas se ha ganado la titularidad y cariño de los aficionados a base de esfuerzo y buenas actuaciones en el terreno de juego.

El lateral izquierdo de 25 años habló este viernes 29 de agosto con los medios de comunicación y reveló sus sensaciones tras aportar en esta victoria internacional de los Albos. Además, ya palpita el clásico de sábado 30 de agosto ante Marathón en San Pedro Sula.

Por último, no dudó en tocar el tema de su ausencia en la convocatoria de la Selección de Honduras para los partidos de la Eliminatoria Mundialista ante Haití y Nicaragua. ¿Ha tenido contacto con Reinaldo Rueda?

DECLARACIONES DE ELISON RIVAS

¿Cómo analizas el clásico de este sábado entre Olimpia y Marathón?

Venimos con un grupo compacto, vamos con la mentalidad de traer los tres puntos.

¿Cómo estás viviendo este momento, marcaste gol y Olimpia clasifica a cuartos de final en Copa Centroamericana?

Agradecerle a Dios por la oportunidad de regalarme ese lindo gol y la clasificación, además del primer lugar. Lo viví tranquilo, ya después en llamada con mi familia. Estoy muy agradecido con los compañeros y el profe por el trabajo que venimos haciendo.

No van a estar los que regularmente son titulares en Olimpia y se van a enfrentar a un Marathón sin Alexy Vega. ¿Qué tan peligroso puede ser el rival?

La verdad, no veo bajo al equipo, estamos trabajando todos con los compañeros. Si uno no está, está otro para suplirlo.

¿Cómo tomas el no haber tenido oportunidad en la Selección de Honduras? ¿Crees que va a llegar de nuevo?

No puedo cuestionar la decisión del profe, solo me toca agachar la cabeza y seguir trabajando para que, Dios mediante, más adelante pueda ser considerado en la Selección. Toca trabajar un poco más; si no fui considerado esta vez, trabajar un poco más en el aspecto físico, que yo creo que me faltó.

¿Te lo soñabas, esperabas el llamado?

Sí, claro, como todos los jugadores, ya estoy en puntillas de pie para la Selección. Decirle al profe que estoy a disposición de él.

¿Has tenido comunicación con Rueda?

No, no he tenido comunicación con el profe y la verdad que cuando vi la convocatoria me alegró por varios compañeros que tengo ahí, entonces se nota que el equipo está haciendo las cosas de la mejor manera.

¿Cómo visualizas este panorama de la Selección?

La verdad que bien, el profe tiene sus decisiones, solo toca apoyar y que Dios me ayude para tener buenos resultados.

¿Cómo vez la presión que está teniendo Olimpia con Copa Centroamericana y ahora enfrentar a Marathón?

Antes de empezar los torneos se habló con los compañeros y el cuerpo técnico, se sabe que vamos a tener torneos muy difíciles. Queremos quedar campeones en los dos.

¿Cuánto te ha cambiado la vida ahora que estás en Olimpia?

Estar en Olimpia me ha ayudado a madurar un poco más en el aspecto futbolístico. Toca trabajar un poco más; si no fui considerado esta vez, trabajar más en el aspecto físico, que yo creo que me faltó un poco.

Cartaginés primero, posible clásico en semifinales de Copa Centroamericana. ¿Cómo ves ese panorama de septiembre y octubre en el partido internacional?

Bueno, va a ser un partido muy duro. Cartaginés viene de hacer un partido excelente. Nos queda mucho tiempo para preparar el partido con los compañeros y el entrenador. Esperar que los de la Selección vengan para trabajar con todo el grupo.