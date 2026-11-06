Otero revela que tuvo cáncer y revive el crimen de su padre: "No se lo deseo a nadie"

Daniel Otero se ha convertido en una de las figuras que saltó a la palestra pública tras ser nombrado presidente del Marathón, pero antes de ser conocido como “El Presi del Verde”, es dirigente desde 1995. Es un hombre de familia, empresario de éxito y un hombre que tomó el mando del Monstruo en un momento difícil. En esta reveladora entrevista, Otero confiesa que tuvo cáncer, algo que muy pocos sabían sobre su vida. El dirigente hace una pausa cuando habla de cómo le diagnosticaron la enfermedad y lo que hizo para que lo atendieran los médicos. También confiesa lo duro que fue cuando se enteró del asesinato de su padre al ver el vehículo con los traseros rotos.

Además, confiesa que visita frecuentemente la tumba de Orinson Amaya, expresidente de Marathón quien falleció hace un año y platica con él. Le hace confesiones de cómo va el equipo y siente que le escucha: “Platico con Orison como si estuviera vivo”, dice mientras hace fuerzas para no derrumbarse. En esta entrevista con Diario DIEZ; Daniel Otero también lanza fuertes críticas a los dirigentes de la Federación de Fútbol de Honduras y confiesa los proyectos que tienen para el club verdolaga el próximo año.

-- LA ENTREVISTA COMPLETA --

Daniel, ¿Cómo inicia el día, se levanta por la mañana en la familia y dices, "Ey, antes de entrar a ese frenético día a día", ¿qué es lo primero que hacés en casa?



Cuando abro los ojos a las 5:40 de la mañana, me tomo 15 minutos en repasar lo que va a ser el día. Definir bien la agenda y si toca hacer algún ajuste a ella, por algún imprevisto de la noche anterior, pues ese es el momento para hacerla. ¿Qué recuerdos de infancia cuando se transita por las calles de San Pedro Sula si nos vamos hacia atrás a la juventud de Daniel? ¿Qué recordás? ¿Qué se te viene a la mente siempre que transitás por San Pedro Sula?



Varias cosas, tuve una infancia y una adolescencia bien entretenida. Hasta los 10, de los 8, 9, 10 años vivíamos con mi familia en el barrio El Benque. Entonces, recuerdo mucho las baleadas de El Zaguán. El pollo de La Cesta y las yucas de aquí enfrente. Las famosas yuquitas de La Prensa, son una cultura, pero tradición son las que estaban aquí enfrente, ahora están al lado (7 calle).



Entonces, recuerdo esa parte que es cuando vivía en barrio El Benque, después, mi familia, en los 80's, inicios de los 80´s se pasó a vivir a La Trejo. Entonces, como uno caminaba con los amigos ahí, por donde vivía. Recuerdo muy bien la pista de motocross que hoy en día es City Mall, y como no existía la colonia Villa Eugenia. Entonces, existía La Trejo y Las Mesetas, en la cual había una rivalidad futbolística, me acuerdo, muy muy interesante y el campo de batalla era justamente ahí a donde hoy está City Mall. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Qué representa Daniel Otero dentro de ese círculo familiar? Porque siempre hay un hijo o una hija que tiene un rol bien particular en la familia. ¿Quién es Daniel Otero dentro de la familia? ¿Cómo lo cataloga o lo valora la familia?



El consentido, será ja, ja, ja,. Yo sentía, personalmente sentía que era el consentido de mi padre que en paz descanse. Entonces su pérdida a mí me afectó de forma tremenda, todavía me sigue afectando lo recuerdo a diario y sí, eso diría. Y también al que llaman cuando hay un problema. Eso soy yo en mi familia, al queLllaman cuando hay un problema. Ese recuerdo de padre que está bien presente, esa esencia de Daniel Otero. De eso que él marcó en toda una vida.



Yo daría todo lo que tengo por una hora más con mi papá. Mi papá fue asesinado. A él lo asesinaron en 1997 en aquella ola de delincuencia en la cual también secuestraron y asesinaron y al hijo de don Ricardo Maduro. Fueron 3 días de diferencia nada más. Yo creo que las cosas más difíciles en la vida es no poderle decir adiós a alguien y sobre todo a alguien que amas tanto, o sea, como como a un padre o a una madre. No tener la oportunidad de despedirte para mí han sido de las cosas que Dios sabe por qué lo hizo así, pero que hoy todavía no lo logro comprender.

Daniel, es duro recordar estos momentos. Pero ¿Qué tienes presente de esa llamada? Cuando viene esa fatídica comunicación que ¿Qué estabas haciendo?



Para mí para mí es como que haya sido ayer. Eran las 6:07 de la mañana del 29 de abril de 1997. El amigo que me llama me miente y me dice, tu papá eh sufrió un accidente y está en la Clínica Bendaña. En ese momento, inmediatamente agarré mi carro y me fui para la Clínica Bendaña. Creyendo que había sido un accidente de tránsito. ¿por qué? Porque mi papá estaba yendo mucho a Tegucigalpa. A esa hora, saliendo 5 de la mañana, porque él tenía un negocio en Tegucigalpa y yo dije, "Tuvo un accidente de tránsito. Cuando me bajé en la clínica Bendaña, ahí sí cuando vi que en la parte de atrás del carro de él no estaba el vidrio trasero, ahí sí sentí algo que jamás en mi vida he vuelto a ser. Después entré La emergencia no quedaba donde ahora queda. La emergencia aún no accesaba la emergencia mucho más rápido y cuando entra el a emergencia ahí vi todo.

Eso es durísimo, ¿no?



No, eso no tiene nombre, no se lo deseo a nadie. Totalmente un cambio en la familia.



Sí, era la columna vertebral de la familia, Yo ya tenía 27 años. Ya él ya me había dado la mejor educación que un padre le puede dar a un hijo. No solamente en la casa, sino en la academia. Él se preocupó por porque todos mis hermanos tuvieran la mejor educación posible. Yo siento que él lo logró y él fue él nació en el Barrio Paz Barahona. Entonces, de ahí viene el gran vínculo pues que me une con el Club Deportivo Marathón. Él fue el que me hizo Marathón. Y ahí es donde nace todo esta esta pasión, este amor.



No, yo recuerdo ya que me preguntaba de niño, yo de niño a mis 10 años, recuerdo haber festejado como loco el título contra la Universidad en 1979 que salí a la calle, a la Avenida Circunvalación, que solo era de un carril por el lado de por el lado del Hotel Intercontinental. Por la Iglesia San Vicente de Paul eh a esperar que pasara eh el bus, 10 años feliz de la vida. Un año después, en 1980, todavía de niño, 11 años lloro como injustamente, nos roban lo que era nuestro segundo título consecutivo en una final que injustamente se prolongó a tres partidos contra Real España. Primer partido, segundo partido, ya estuvo. Sí. Teníamos que haber quedado campeones ya y se inventaron un tercer partido por unos jugadores que estaban en la Selección Nacional. En ese entonces en España tenía Costly, a Villegas, Arzú, a Walter Jiminson, a Jimmy Bailey, tenía cualquier cantidad de jugadores en la Selección. Y el trato era que se disputaba el partido sin jugadores de la Selección. Entonces, después se inventaron un tercer partido, perdimos esa final. Ya como adolescente, recuerdo también salir llorando, no me da pena, salir llorando el 23 de diciembre de 1987 al perder una final Marathón vs Olimpia, Marathón dirigido por Chelato Uclés, que en paz descanse. Casi que uno de sus mejores torneos y la perdimos un día previo a la gran final a estadio lleno con gol de Juan Carlos Espinoza. O sea, yo recuerdo también haber disfrutado de quedar campeón en el 85. Yo gracias a Dios he estado en Marathón en todos los momentos clave, ya sea como como niño aficionado, como adolescente aficionado, como directivo, como presidente vitalicio y ahora como presidente ejecutivo. Te puede sonar raro que presidente vitalicio antes de presidente ejecutivo. Sí, son extraños.



Pero así se dio, así se dio. No es normal, pero la junta directiva, mejor dicho, la asamblea hace como 6 años tuvo a bien nombrarme presidente vitalicio de la institución. Daniel, hoy igual tu hijo tiene un rol importante dentro de la institución. Cómo dirigir, cómo asegurarse de que él esté haciendo un buen trabajo como dirigente que ¿Cómo es esa esa relación? ¿Es exigente? ¿Cómo se maneja esta parte?



Sí, primero que no está en el día a día, eso sí soy bien honesto con eso por decisión propia, la junta directiva de Marathón es amplia y estoy rodeado de no solamente tremendos marathones, sino tremendos profesionales. En el área financiera me ayuda Alberto Gallo, Tino Marinakis, en el área deportiva, nuestro vicepresidente Mario Berrios, el doctor Arturo Bendaña, Rolando Peña, en el área legal el abogado Roque Pascua, Jesús Vélez Banegas, en el área de mercadeo, Mario Faraj hijo, Cristian Gusán, Omar Zepeda, Anuar Medrano, o sea, estamos hablando que una junta directiva de 43 miembros siete comisiones, no te estoy hablando de la comisión de infraestructura, ni de la de desarrollo institucional, ni de la de reserva, toda esa toda esa parte. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el trabajo está bien dividido. Pero reconocemos que son las cosas que hacen a Maratón distinto. Daniel, ¿le hiciste en algún momento alguna promesa a Orinson dentro de esa directiva de maratón? ¿Alguna promesa profesional o personal que no conocemos los sampedranos ni los hondureños?



Sí, yo a Orinson lo conocí en 1997. Yo ya trabajaba, tenía una casa de bolsa en la Bolsa Hondureña de Valores. Y Orinson llegó a mi oficina en 1997, tocó la puerta y dijo, "Quiero que me atiendan." Lo atendí yo y me dijo, "Vengo llegando a Estados Unidos, tengo cualquier cantidad de años de estar trabajando allá y quiero invertir mis ahorros." Hombre, qué ahorro, (risas) Qué ahorro lo que traía el amigo, entonces, ahí empezó la amistad; después él asumió en el 2014 las riendas de nuestra institución. Y durante él estuvo de presidente estuvimos bien cercanos a él. Mucha gente sabe, no tengo por qué no decirlo, él me intentó entregar la presidencia en tres ocasiones, en cual él ya sentía que no podía seguir por diversas razones. Sobre todo, usualmente después de que eliminado, en X torneo o Y torneo y yo lo trataba de convencer de que él tenía que seguir, porque lo estaba haciendo bien a mi criterio. Y el tiempo demostró que, pues mi criterio era el correcto, él le estaba haciendo bien las cosas. Trató de entregarme el equipo, yo nunca busqué la presidencia ejecutiva de Marathón. Nunca, nunca, nunca, nunca. Cuando se dio la tragedia el 1ero de diciembre pasado, ya no pude decir que no, era distinto. Ya casi que no era una opción y los compañeros directivos me dijeron, "Daniel, ¿oye, sí o sí?" Ya casi que ni me preguntaron. Ya era nada. Y mi misma responsabilidad con el proyecto y con Orinson me hicieron aceptar. ¿Qué ha pasado después de Orison en Marathón?



Bueno, obviamente este Marathón tiene no solamente la huella de Orinson. Yo le llamo una continuidad del trabajo que juntos visionamos, con dos o tres compañeros más. Ahora pues, si bien él no está, yo platico con él. Con su alma. ¿Qué le dices con en su alma, qué le dices ahora?



Yo lo voy a ver al cementerio. Voy frecuentemente y platico con él. Como que si estuviera vivo. ¿Qué conversas con él?



Sobre todo, las decisiones difíciles.

¿Le consultas a Orinson?



Sí, hermano querido y le digo, "Imagínate que estamos en el lugar donde nos reuníamos", y le digo el lugar a donde nos reuníamos, "Imagínate que estamos en mezcla platicando todo vos y yo. ¿Qué harían con esta situación? Y ya tres veces recientemente recuerdo, obviamente. Ahí se queda entre nosotros, pero salgo reconfortado después de hablar con él con su alma o solo Dios sabe con quién. Pero sales muy contento después de esos momentos muy lleno, completo, es que es que Orinson era como un hermano para mí. Teníamos una relación bien especial y él se lo decía a su esposa, a todas las personas, porque ahora yo me di cuenta que él decía, "El día que yo no esté, yo estaría tranquilo, solo si Marathón estuvieran en las manos de Daniel Otero". Lo expresaba, después me decían cuando acepté Daniel, a mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro y todo coincidía. Todas esas cosas me hicieron el 19 de enero de este año, aceptar pues la moción de la asamblea de que yo dirigiera en el Club Deportivo Marathón, el equipo más antiguo del fútbol hondureño. El Otero explosivo en las redes sociales, el de emociones, el que no tiene filtros, el que tiene que decir las cosas como siente que tienen que decírsela. ¿Eso es premeditado o es algo espontáneo? Porque genera gente que está de acuerdo y también genera anticuerpos, ser de esa manera.



Sí. Es un tema profundo¿Por qué a veces se malinterpreta? Primero que no es emotivo. Cero emociones. Cero. ¿No es emocional en ese tipo de cosas?



No, los que me conocen saben que yo soy cero emoción. 100% planificado. La vida me dio otra oportunidad a mí. Hace 3 años me diagnosticaron con cáncer. Me sometí a una cirugía. A un proceso de 6 meses de quimioterapia y dije, "Si Dios me dio esta segunda oportunidad de vivir, no la voy a desaprovechar. No me voy a quedar con nada. Voy a decir lo que pienso. Porque cuando a vos te dan una noticia de esas, te cuento. Yo ya había planificado para cuando algún día me dieran esa noticia. Yo ya sabía el protocolo que tenía que seguir. Y algún día un doctor me decía, "Daniel, tenés cáncer." En marzo del 2023 me llegó el día y me dijeron, "Daniel, tenés cáncer." Yo solo miré y dije, ya perdí el vuelo. Porque yo ya sabía lo que tenía que hacer. Después cuando son golpes duro que te hacen reflexionar y yo dije, "No, esta segunda oportunidad no la voy a hacer." Entonces, la gente me ve explosivo. Cuando las cosas están malas no me acomodo. Peleo por los derechos. No dejo que haya injusticias. No dejo. Peleo por mis derechos. Vos miras un tweet. Y lo que menos hay ahí es emoción. Que no les gusta a algunos. Obvio. El deporte es para unir, pero también hay otros equipos. Pero yo no me voy a cansar de decir que yo no estoy como presidente de Marathón y vos no me estás entrevistando en calidad de presidente Marathón para un concurso de popularidad. Yo estoy aquí para hacer a Marathón la institución más grande del país. Mi razón de ser como presidente de la institución futbolística más antigua de este país, no es caerle bien a todo mundo. Quiero darle alegría al aficionado de Marathón. Que se sienta orgulloso de pertenecer a esta institución. Quiero ir un poco en retrospectiva. Es impactante lo que acabas de revelar.



Sí, no lo había comentado nunca. ¿Cómo se le da la noticia a una esposa, a los hijos después de esa confirmación de un diagnóstico de ese tipo?



Comía y sentía pesadez en el estómago. Como que no hace la digestión bien. Y que el té de manzanilla, y que te automedicas, no, ya me siento fatal, no, ya me siento bien. En una de ese dije yo, "No. Ya me toca el Colon". Hombre y hay algo feo es tomarse ese galón de ese líquido espantoso, todo, pero él lleva una colonoscopia. Y tres veces en tres años consecutivos el galón lo dejé a la mitad y dije, "No, yo no puedo con eso. No, que terminátelo, no, yo no puedo con eso. Pues en el 2023 me toca la colonoscopia, agarro valentía, fuerza y me tomo todo el todo el líquido. Me hacen la colonoscopia, para la colonoscopia te cedan. Ya cuando me despierto, allá me pongo toda la ropa de regreso y usualmente te mandan los resultados, tranquilo, por favor. Entonces, yo estoy con mi esposa, Victoria, estoy cancelando con la tarjeta de crédito, me dice la cajera, "El doctor lo quiere a ver". "Ey, Daniel, te atreviste". Solo me acuerdo, me senté y le dije "Hola, doctor, ¿Qué tal todo?" y me dice: "Daniel, yo tengo experiencia. Lo que vi no me gustó. Tienes cáncer". Le dije: "Ya perdí el vuelo, ya no me fui hoy." Sí. Va para biopsia, pero día después agarré avión. Y cometí una mentira piadosa. Me metí por emergencia alegando un dolor y una vez ya en emergencia de mí nadie me sacó de ese hospital. Hasta que Dios me puso a la ciencia, la mejor ciencia que hay a disposición mía y gracias a la ciencia y a Dios me sanó, me curó y me y me salvó. Porque era un cáncer etapa tres. ¿Avanzado ya?



Sí y me cortaron 50 cm del colon. Después quimioterapia dura, dura. Esa quimioterapia... la quimioterapia es una medicina y distintos tipos de cáncer tienen distintas medicinas, componentes, verdad, diría yo. Entonces, la de colon no te bota el pelo, pero la quimioterapia es fuerte, fuerte. Después eran 21 días de una pastilla que te la tenés que tomar al mismo tiempo que la pastilla para la náusea porque si se te olvida la pastilla no aguantas. Fuertísimo, ¿no?



Sí. Fueron 6 meses, del 23 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ya en octubre ya había salido la quimioterapia. Orinson estuvo muy pendiente de mí, muy pendiente, casi que me hablaba todos los días a Houston. Muy pendiente de mí. Allí pues uno también se da cuenta de quiénes son sus amigos, ahí te das cuenta de quiénes son tus amigos. Y Dios me dio esta segunda oportunidad eh de darle alegría a la afición. ¿Qué harías diferente si tuvieses la posibilidad de retroceder en el tiempo?



Mi esposa estuvo a mi lado en la noticia obviamente ellas tratan de mantenerse fuerte. Pero es duro. La realidad de la vida es que uno se va. uno físicamente se va. El que queda es él es el que no sabe qué va a hacer. La esposa, los hijos. Así como cuando me arrebataron a mi papá. Ese fue para el cielo. Aquí nos quedamos nosotros con el dolor. Y para decirle a mis hijos, tengo una tengo una hija ahora de 18 años, en aquel momento de 14 y 15 años.

No hay palabras, ¿no?



No, no sé. Otra mentira piadosa. Me voy a ir a chequear cuando ya sabes que vas con cáncer. O sea, ahí los niños unos creen que no saben, pero se dan cuenta. En ese escenario, Daniel, mil por hora en la mente.



No tenés idea. Allí es cuando más lúcido tenés que ser, es fuerte porque la ansiedad te puede complicar más. La preocupación te puede complicar más porque todo eso te baja las defensas, la mente, la batalla. Pero la mente, la ansiedad, la preocupación te baja las defensas más que las células más malas, cancerígenas se nutren. Adentro, el cáncer es una disputa interna en tu cuerpo entre células malas y células buenas. Entonces, vos tenés que matar las células malas. Entonces, la preocupación, la ansiedad, el estrés, todo eso es caldo de cultivo para las células malas. Entonces, tenés que manejar una línea bien fina y sobre todo ahí en ese momento uno dice Ay, Diosito, no me dejes de la mano. No me dejes. Y empieza uno ahora, empiezas a orar, a orar, a orar y a confiar en la ciencia. Y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de operarme con uno de los mejores cirujanos del mundo, pero en su momento era el presidente de la fundación japonesa del cáncer de colon y pues, gracias a Dios, aquí estoy, tres años y medio después. Algo que recuerdes que tu padre te haya aconsejado que diga, "Hijo, por aquí no es, siempre trata de hacerlo por acá." Algo que te marcó de esos consejos de padres.



Sí, repito, el tema el tema académico para mi padre era bien importante. Clave, clave, clave, clave.Estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, esto nunca lo voy a olvidar y, y lo he logrado transmitir a, a mis tres hijos. ¿Qué crees que este aficionado de Marathón todavía no logra entender de esta de la magnitud de eso de su institución?



Somos nobles. Somos nobles, somos humildes. Yo así percibo la afición de Marathón. A veces no entiendo por qué por qué hay algunos que nos adversan. Porque algunos dirigentes deportivos del país ya eh su sentimiento hacia el Club Deportivo Marathón ya pasó de ser una adversidad deportiva, a un sentimiento de odio y de venganza. El aficionado de maratón con poco tiene, con poco. Es orgulloso de su camisa, es orgulloso de ser Marathón. Entonces, mi lucha, mi razón de ser es cada día se sienta más orgulloso. Y hacerlo feliz. Para mí ver dibujada la sonrisa en un niño Marathón, no tiene precio. Nosotros estamos haciendo un trabajo especial en las academias de fútbol porque ahí está el futuro. No solamente de jugadores, sino de la afición. Yo jamás cambiaría eh la forma de ser del aficionado de Marathón. Ese es aquel aficionado que te ha llenado el estadio olímpico dos veces en menos de 24 horas. Es el que te lo llenó aquí en la final contra Motagua, después en el en el en el juego contra Alajuelense, teníamos estadio lleno. Ellos son mi razón de ser. ¿Están listos Los dirigentes hondureños del fútbol de desprenderse de muchos egos, sentarse a la mesa? ¿No están listos?



No. No. ¿Por qué?



Porque no se trata de fútbol. ¿De qué se trata, Daniel?



De intereses económicos. Lastimosamente. ¿No podemos soñar con tener un mejor fútbol, los hondureños?



Soñar sí podemos. que lo vamos a conseguir, cada vez lo veo más difícil. Esto ya no se trata de fútbol. Nosotros a nivel de equipo sí, pero en la Federación de Fútbol ya a días de puede ser de fútbol ese tema. Y la forma cómo se aferran es notoria y ahí te das cuenta que ya no es fútbol. Vienen unas elecciones en junio del próximo año. Elecciones para definir o decidir si continúa el actual Comité Ejecutivo o hay que hacer a un lado esta esta federación.



Bueno, es que hacer a un lado no es fácil, nosotros hicimos un estudio hace como 2 meses. En ese momento 95% de los encuestados estaban en contra del de los que dirigen la Federación. Pero ahí las cosas están mal, mal, mal, mal, mal, mal. Mal. Daniel, a Marathón se le terminan los derechos de transmisión, ya muy pronto. Año año y medio año y medio ¿no?



Sí. Año y medio o 2 años. Sí. ¿Qué decisión toma Marathón al respecto?



Problemas con Televicentro no tengo, discúlpame que te lo diga porque claro, estamos No, no tenemos. Con los comentaristas de Televicentro sí tenemos, repito, no sé por qué no nos quieren, ah, sí sé por qué no nos quieren, porque no nos callamos y porque decimos la verdad y porque no nos acomodamos, pero no creería yo que debería haber problema para para seguir platicando. En 1995 rompimos el monopolio de la televisión, junto con Real España y con el Platense, el España estaba de presidente con Dino Papadakis. En Platense estaban los hermanos Canahuati. Rompimos, antes los equipos no negociaban sus derechos, los negociaba la Liga Nacional. Yo cuando entré en el 95, ese fue el primer año mío como miembro de la Junta Directiva, Don Chepe Yacamán me dijo, "Mira, encargate." Y emprendimos una lucha hasta que rompimos el monopolio. Entonces, eso ayudó tremendamente, la televisión es el principal patrocinador de los equipos de fútbol. O sea, no lo vamos a esconder cuando o el principal patrocinador deberían de ser estadios llenos, pero este tema, es complicadísimo, complicadísimo. Porque si se sentaran hombres de fútbol a solucionar el problema del fútbol, lo arreglamos. Pero cuando metes, esperate, pero es que yo quiero que mi empresa patrocine y a mí no me vas a quitar esto, porque esto ya es mío, ya me lo gané y entonces este de derecho, yo lo tengo que heredar, se enredó todo. Así como está enredado ahorita. Si Daniel Otero fuese hoy el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, ¿Cuál sería su primera decisión?



Primero que no me gusta especular ni hablar sobre casos hipotéticos. Si a mí me dijeran, "Daniel, te vamos a dar el cargo de presidente", te permito, te vamos a dar el cargo de presidente de la Federación, inmediatamente te digo que no. No estoy preparado para que yo critique, exija transparencia, buenos resultados, no significa que yo quiero el puesto. Yo quiero que la mejor gente esté ahí. Por ejemplo, ¿Quién me va a decir a mí que Alberto Chedrani no puede ser un buen presidente de la Federación de fútbol? Acompañado Tiene todo, tiene relaciones, sabe de fútbol. Es un hombre transparente. Personas como él hay 10 en este país. Con todo ese conocimiento, a relaciones, porque tenés que tener relaciones con los entrenadores, con los árbitros, con los exjugadores, con los jugadores. Pero los que están ahí no jugaron ni mables nunca. Salomón Nazar. ¿Cómo no vas a tener a un ex jugador o en el Comité Ejecutivo o en la Comisión de Selecciones? Carlos Pavón, Amado Guevara, David Suazo y no te dije ningún Marathón. Reconozco lo bueno que tenemos. Pero no. No, porque no representan el poder económico y comercial, que es el interés que es el único interés que hay. ¿Qué nos dirías a los hondureños de lo que sabes de esa Federación que nos puede estar perjudicando en todos estos años?



El presidente de la Federación está pintado, él no manda. ¿Quién manda ahí?



Los patrocinadores. Esos son los que mandan. El presidente de la Federación está pintado. En todo caso, el que manda es José Ernesto Mejía, el secretario. Que es una persona que tira la piedra y esconde la mano. Es la mano que mece la cuna y la mano sucia es Óscar Velásquez. En este nuevo proceso que abarca una es una inclusión de todas las selecciones menores de del fútbol hondureño con un grupo de entrenadores y españoles. ¿Esto es bueno o es malo?



Futbolísticamente hablando. Es que ahí voy a dividir la respuesta. A mí me parece que el director deportivo tiene experiencia. No lo veo con buenos ojos. El tema de Francis,vamos a dejar la nacionalidad a un lado, ahora que, si es español, Sí, brasileño, que es colombiano, lo que sea. Siento que tiene capacidad. El problema es cuando vos le entregas toda una institución, empresa, pública, privada a una sola persona. Entonces, ya vino Francis. Entonces, trajo a su amigo y el amigo trajo al amigo, el amigo trajo al primo. Entonces ya hay amiguismo de por medio, ya no priva lo estrictamente profesional. El día que uno se vaya se van todos. O sea, que se va a quedar uno. Entonces vas a comenzar de nuevo otra vez. El concepto de traer el pre un director deportivo preparado muy bien. Y lo hicieron bien. De ahí para abajo, para mí ahí sí se equivocaron. Hombre, el técnico. ¿No tiene la capacidad?



Que no tiene experiencia. ¿O a quién se lo robamos? No, ¿a quién se lo quitamos? Decime, por favor, ¿a quién se lo quitamos? A ninguna selección.



Pero, es más astuto de todos. Le pusieron un contrato de trabajo. 25,000 a 30,000 dólares que va a ganar al mes. ¿Quién no lo va a aceptar? La culpa no es de él.