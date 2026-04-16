Excompañero de Rambo de León y leyenda en su país, recibió noticia inesperada previo al Mundial 2026

Este jueves 16 de abril oficializaron el nombramiento de la leyenda japonesa Shunsuke Nakamura para unirse al cuerpo técnico que encabeza Hajime Moriyasu.

La selección de Japón está teniendo incorporaciones de último momento previo al Mundial 2026 en un margen de dudas que los rodean para la justa.

Shunsuke Nakamura es reconocido por amplia trayectoria donde brilló por muchos años en el Celtic de Escocia y en la Reggina de la Serie A italiana donde hizo dupla con Julio César "Rambo" de León de 2002 a 2003.

Este anuncio se dio a conocer a través de un comunicado donde se puede leer: “Nos complace anunciar que Shunsuke Nakamura ha sido nombrado miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Japón que participará en el Gran Torneo de Futbol de Norteamérica“.

Shunsuke Nakamura, tuvo una gran carrera como jugador entre los años 1994 y 2022, también destacó en equipos como Yokohama F. Marinos y RDC Espanyol.

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Como jugador del equipo del “Sol Naciente”, registró 98 partidos internacionales disputados, 24 goles, participó en las ediciones del máximo torneo de futbol de 2006 y 2010.

En el Mundial 2026 la selección de Japón se medirá en la justa a Países Bajos, Túnez y Suecia. Un parejo grupo F donde los europeos parten como favoritos.