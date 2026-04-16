Excompañero de Rambo de León y leyenda en su país, recibió noticia inesperada previo al Mundial 2026

La selección de Japón está teniendo incorporaciones de último momento previo al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/mundial-2026-hoy" target="_blank">Mundial 2026</a></b> en un margen de dudas que los rodean para la justa.Este jueves 16 de abril oficializaron el nombramiento de la leyenda japonesa <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/internacionales/video-nakamura-pone-a-prueba-su-punteria-con-un-pastel-de-bodas-EFDZ441410" target="_blank">Shunsuke Nakamura</a></b> para unirse al cuerpo técnico que encabeza Hajime Moriyasu.