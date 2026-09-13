Denovan Torres sufre fractura: la lesión que tuvo y el tiempo que estará fuera

El conjunto olanchano sufrió una importante baja luego de que su guardameta, Denovan Torres, terminara lesionado en los últimos minutos del partido que quedó empate ante Real España. La escena encendió inmediatamente las alarmas en el terreno de juego. Torres quedó tendido sobre el césped después de una acción accidental dentro de su propia área y rápidamente mostró evidentes gestos de dolor en su brazo derecho.

La preocupación aumentó al observarse la dificultad que tenía el experimentado arquero para incorporarse y mover la zona afectada. El cuerpo médico tuvo que intervenir para evaluar al futbolista y determinar la gravedad del golpe sufrido durante el compromiso. Tras los primeros análisis, Olancho FC confirmó el diagnóstico que mantiene en alerta al cuerpo técnico. Denovan Torres sufrió una fractura en su brazo derecho, una lesión que lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante las próximas semanas. Aunque la noticia representa un duro golpe para el conjunto olanchano, existe un aspecto positivo dentro del diagnóstico. Los especialistas determinaron que el guardameta no tendrá que pasar por el quirófano, por lo que su recuperación se realizará mediante un tratamiento conservador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El objetivo del procedimiento será permitir una correcta consolidación del hueso antes de que el jugador pueda volver progresivamente a la actividad deportiva.